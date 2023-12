"Tante persone salvate in 27 anni"

Decine di salvataggi in mare in 27 anni di attività. Le associazioni "Mare sicuro" e Gruppo lavoro in acqua (Glap) garantiscono la sicurezza sul litorale di Vecchiano. "Mare sicuro", racconta il presidente Riccardo Berchielli, "è nato nel 1996 in collaborazione con il Comune di Vecchiano sulle spiagge di Marina e garantisce il servizio di salvataggio durante i festivi della stagione estiva". Il Glap, precisa il presidente Filippo Frosini, è sorto nel ’92 "da un gruppo di soci che si misero insieme per l’amore verso i cani. Giorgio Seppia è stato uno dei primi a lavorare in Italia con i cani. Oggi abbiamo 15 volontari con 10 cani (Terranova, Golden Retriever e Labrador)".

Gli scopi?

"Avvicinare i giovani alle arti della marineria e al salvataggio e alla tutela dell’incolumità dei bagnanti che frequentano la costa ogni estate, sono sempre di più", risponde Berchielli. "Essere utili alla comunità dare più sicurezza a chi sta in acqua", aggiunge Frosini.

I progetti?

"Continuare a crescere negli anni, rivestire sempre più importanza all’interno del terzo settore. Siamo partiti che non avevamo nulla, e in questi anni siamo riusciti a organizzare un servizio che si distingue per una serie di salvataggi", afferma Berchielli.

"Proseguire con l’addestramento e d’estate essere presenti sulla spiaggia", ribadisce Frosini.

L’importanza di essere nel calendario?

"Mantenere vive queste associazioni che operano nel mondo del volontariato. Noi come altri".

A. C.