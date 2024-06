Talk La Nazione L’arte a Pisa

L’arte a Pisa.. O meglio l’arte in tutte le sue forme dentro una città che per sua natura è uno scrigno di tesori. E’ questo il tema dell’ultimo talk show della rassegna "La Nazione incontra... Aperitivo in Borgo", promossa dal nostro quotidiano per sei settimane in Largo Ciro Menotti in collaborazione con l’associazione culturale Mediterranea Music (allestimento PlayOn service per Alla Vigna Group). L’appuntamento è per domani alle 18.30 e gli ospiti sono la showgirl, cantante e pittrice Ilaria Belli, il musicista, cantante, scrittore e pittore Francesco Thomas Ferretti e la giornalista de La Nazione, Antonia Casini, autrice insieme a Donatella Puliga, di una deliziosa guida per bambini alla scoperta della città, "Ti presento Pisa", disegni di Sara Franci (Pacini editore). Francesco Thomas Ferretti è stato spinto e incoraggiato all’arte dal padre, il pittore Claudio Ferretti, e partecipa fin da bambino a mostre e concorsi. Con gli anni si forma come artista poliedrico: musicista, cantante (ha vinto nel 2007 l’edizione giovani del Lucca Summer Festival), pittore e scrittore: negli ultimi anni è autore di una trilogia di romanzi ("Attimi di un’adolescenza", "Il suono candido della pioggia d’estate" e "Avrei voluto gli occhi azzurri", tutti per la casa editrice Carmignani) che racconta l’epopea di un gruppo di pisani dall’adolescenza all’età adulta. "Pisa - sottolinea Ferretti - è una città d’arte conosciuta in tutto il mondo, per cui è fondamentale conservare il patrimonio artistico attraverso il dialogo e l’interscambio. Parlare di arte equivale a parlare della nostra storia. Tutti noi abbiamo il bisogno di raccontare, di capire e di interpretare, per cui ringrazio La Nazione per aver creato questa splendida iniziativa".

Figlia d’arte è anche Ilaria Belli, cantante, presentatrice, conduttrice Tv e di spettacoli (da due anni conduce anche il talent show de La Nazione, Notti di Talento), attrice e pittrice. E’ tuttora in tournéé con il suo live Rosso e Nero, struggente tributo a Fiorella Mannoia. Dipinge animali, ma anche poeti, cantanti italiani, icone femminili del cinema e della musica internazionale e un simbolo universale di femminilità come Marilyn Monroe: "Partecipare a questo talk è un onore perché anche se vivo a Firenze sono nata a Pisa e qui ho studiato. Essere chiamata a rappresentarla nell’arte è una grande soddisfazione per il senso di appartenenza a una grande città amata i tutto il mondo. E poi l’arte è il mio mondo, il mio rifugio, il mio ossigeno: è la mia seconda pelle".