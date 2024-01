Taglio del nastro per "Le Mura". Polo della salute nel quartiere Pratale

Un network di professionisti in un’unica struttura, con servizi medici d’eccellenza nel quartiere in cui sono cresciuti. Ha aperto i battenti sabato il centro di Studi medici e odontoiatrici Le Mura, realtà fondata dai fratelli Federica ed Ettore Sgro in via Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, in onore alle antiche mura che costeggiano il camminamento dall’arco di San Zeno fino a via San Francesco. Al taglio del nastro presente il vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese e la referente area Credito Confcommercio Pisa Susanna Petri, Federica odontoiatra, Ettore medico specializzando in Medicina interna, entrambi under 40, pisani legatissimi al loro quartiere, hanno una solida storia familiare nel campo della salute. "Nel centro sono presenti uno studio odontoiatrico, diversi medici specialisti, per permettere ai cittadini di trovare in un unico luogo vari professionisti collegati tra loro per visite, esami, percorsi di prevenzione e cura – spiegano Federica ed Ettore Sgro. – Crediamo che il centro Le Mura sia un servizio importante per il quartiere e per il centro città e vorremmo farne un punto di riferimento anche informativo sulla salute, con incontri e open day su vari aspetti come salute orale, benessere dei bambini, buone abitudini alimentari e così via. L’obiettivo la presa in carico a 360 gradi: sinergie tra specialisti e condivisione delle competenze sono un valore in più". "Quando ottimi professionisti uniscono le competenze il risultato è un insieme di servizi d’eccellenza – ha sottolineato Trolese – Siamo orgogliosi di avere in città una nuova struttura che può offrire servizi sanitari all’avanguardia e altamente qualificati". "Oltre allo studio dentistico – aggiungono Federica ed Ettore Sfro – possiamo già contare su nutrizionista, psicologo, psichiatra, podologo, fisioterapista, osteopata, logopedista, fisiatra, agopuntore, e a Le Mura si trova c’è anche il primo centro di protesi Audiovita a Pisa. Un ambiente progettato per essere accessibile, funzionale e accogliente, così da dare ai pazienti un’esperienza comoda e inclusiva di benessere e salute. Le Mura nasce per abbattere i muri, che troppo spesso si frappongono tra i cittadini e percorsi di salute adeguati".