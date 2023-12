Studio odontoiatrico cerca un’assistente

Studio dentistico in Fornacette cerca ragazza in possesso attestato Aso (Assistente Studio Odontoiatrico) , in età compresa tra i 22 ed i 26 anni.

Inizialmente la figura dovrà coprire un orario di circa 24 ore, indicativamente 4 pomeriggi a settimana ed il sabato mattina. In assenza di attestato Aso,

è indispensabile che la candidata sia disponibile a frequentare lo studio in qualità di tirocinante, e a farsi carico del corso Aso che obbligatoriamente dovrà frequentare durante il periodo di formazione.

Richiesta residenza in zona limitrofa allo studio, massimo 15 km. Inquadramento in apprendistato con futura prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Per chi è interessato a candidarsi – scandenza il 15 dicembrre – i curricola possono essere inviati, indicando come oggetto "Cv Aso Apprendista" a [email protected].