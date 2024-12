Stravizi, ma non troppo: "Non vi preoccupate non si ingrassa in uno o due giorni"

Durante le feste spesso ci si lascia andare. Ecco i consigli su come mantenere sempre una corretta alimentazione ed idratazione con il direttore sanitario della Casa di Cura San Rossore di Pisa Giovanni Gravina, recentemente nominato prossimo presidente della Sisdca, società che studia i disturbi del comportamento alimentare.

Professore, come possiamo mantenere un’alimentazione sana durante le festività natalizie senza rinunciare al piacere della tavola?

"Le feste rappresentano un momento di convivialità e condivisione, e anche il cibo può esserne parte integrante in modo positivo. Il primo consiglio è riconciliarsi con il cibo, evitando di viverlo con sensi di colpa. Il cibo non è un nemico, ma una fonte di nutrimento, energia e piacere".

Molti temono di ingrassare durante le feste. È un rischio reale?

"Non si ingrassa in uno o due giorni. È importante però mantenere un controllo moderato, pianificando i pasti ed evitando errori comuni come saltare il pranzo per affrontare una cena abbondante. Questo può portare a un’eccessiva fame e a un minor controllo sulle porzioni".

Quali accorgimenti possiamo adottare per iniziare i pasti in modo sano?

"Un’ottima strategia è iniziare con piatti leggeri e nutrienti come zuppe, vellutate o minestroni. Le verdure possono essere protagoniste, non solo un contorno. Piatti ricchi di fibre aiutano a raggiungere prima la sazietà e a moderare le porzioni successive".

Come possiamo arricchire i nostri piatti senza eccedere con i grassi?

"L’uso di spezie ed erbe aromatiche è un ottimo alleato. Possono trasformare i sapori senza dover aggiungere burro o olio in eccesso. Durante le feste possiamo dedicarci a sperimentare in cucina per creare piatti saporiti e leggeri".

L’idratazione è importante anche durante le feste?

"Assolutamente sì. Bere acqua è fondamentale per mantenere l’equilibrio del nostro corpo. Un adulto mediamente attivo necessita di almeno 1,5-2 litri d’acqua al giorno, e di più se svolge attività fisica. Evitiamo di dissetarci con alcolici o bibite zuccherate, che vanno gustati con moderazione".

Qual è il ruolo dell’attività fisica in questo periodo?

"Muoversi è essenziale, non solo per bruciare calorie, ma per trovare equilibrio e benessere. Una passeggiata all’aperto o una pedalata in bicicletta non sono solo esercizio fisico, ma anche un momento di relax e contatto con la natura. Questo contribuisce al nostro benessere mentale e fisico".

Quanto è importante il richiamo alla tradizione nei pasti natalizi?

"Molti piatti delle festività hanno un legame con le nostre radici culturali e genetiche. Spesso il nostro organismo assimila meglio gli alimenti tradizionali, quelli naturali e non processati, rispettandone la stagionalità, perché sono parte della nostra storia evolutiva".

Un ultimo consiglio per vivere il Natale a tavola in serenità?

"Godetevi i pasti senza sensi di colpa, mantenendo una relazione equilibrata con il cibo. Mangiare in modo consapevole e piacevole, senza eccessi e sprechi, può rendere le festività un momento di gioia per il corpo e per la mente".