Storie e sorrisi a Metato: torna la Bici delle Storie

San Giuliano Terme (PI), 24 giugno 2025 – La Bici delle Storie, il format ideato da Daniela Bertini per l’Associazione culturale Il Gabbiano, torna a Metato martedì 24 giugno alle ore 18 portando storie e sorrisi insieme al coloratissimo libro, ‘La Bici delle Storie’, edito da Pacini a sostegno del progetto solidale ‘Il sorriso di Marianeve’ della GMA Onlus.

L’evento è organizzato in collaborazione e con il sostegno della Sezione Soci Coop Valdiserchio – Versilia, sempre attenti a sostenere iniziative sul territorio. Le storie raccolte nel libro hanno come filo conduttore storie legate ad una bicicletta, sono tutte fiabe e favole scritte dagli amici e amiche ‘della bici’ e di Daniela: Stefano Benedetti, che ha anche il merito di aver lanciato l’idea della pubblicazione, nel 2021, Fedora Durante, Simona Fruzzetti, Samantha Macchia, Daniela Marazzini, Vincenzo Mirra, Piero NissimFrancesca Petrucci, Francesco Simone. Le illustrazioni sono di Laura Fabbri, con uno speciale inserto di Cinzia Cantaluppi.

I bimbi e le bimbe potranno anche scoprire e ascoltare altre storie tratte dalla collana A Marianeve e altri racconti, dalla voce di Daniela Bertini, maestra, attrice per passione, in collaborazione con altri attori e attrici dell’Associazione Il gabbiano, volontari del Circolo LaAV, del GMA Onlus e dell’associazione Costruiamo Gentilezza.

Il Parco giochi, che per tutto l’anno scolastico ha accolto tantissimi bimbi all’uscita di scuola, è un luogo di ritrovo importante per il paese di Metato, e potrà così essere di nuovo ricco delle voci dei bimbi e delle storie in questa occasione di inizio estate, in attesa della grande festa “Metato c’è”, prevista per il prossimo venerdì 27 giugno, durante la quale ogni angolo di Metato diventerà scenario di musica, spettacoli, eventi per tutte le età e tutti i gusti. Per informazioni sulla Bici delle Storie è possibile seguire la pagina Facebook Bici delle Storie o Il gabbiano Associazione Culturale.