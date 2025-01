Storie di rinascita. Oggi all’Ussero. Un libro sul dono

PISASarà presentato allo storico Caffè dell’Ussero di Lungarno Pacinotti oggi alle 18.30 il libro "Il dono della vita in una scelta. Sette storie di rinascita" scritto dai giornalisti de La Nazione, Francesco Ingardia e Gabriele Masiero, per celebrare il raggiungimento dello storico traguardo dei 3 mila trapianti di fegato da parte del Centro trapianti di Pisa. Alla presentazione presenzieranno Gloria Chiarini, presidente dell’associazione Vite Odv, che ha fortemente voluto la realizzazione del volume, Davide Ghinolfi, direttore facente funzioni dell’unità operativa di chirurgia epatica e dei trapianti di fegato dell’Aoup e Gabriele Masiero, che racconteranno al pubblico presente non solo il percorso che ha portato alla realizzazione del libro, ma anche il valore del significato della donazione, oltre al funzionamento del centro e alle molteplici attività che l’associazione mette in campo da anni a supporto del reparto ospedaliero, ma anche dei pazienti e dei loro familiari.

La presentazione di oggi rientra in un tour di presentazioni programmato da tempo e che ha visto gli autori e i rappresentanti dell’associazione partecipare a diversi incontri in tutta la provincia di Pisa. L’ultimo di questi appuntamenti è stato poco prima di Natale quando il Rotary Club Pacinotti ha avuto ospiti Chiarini, Ghinolfi e Masiero (nella foto insieme al presidente del club Francesco Durante). In quell’occasione Ghinolfi ha evidenziato il successo del Centro Trapianti, menzionando la festa dei 3000 Trapianti al Teatro Verdi ed il rapporto di grande collaborazione con Vite.

Una partnership duratura che, ha spiegato Chiarini, "vede l’associazione impegnata dentro e fuori il reparto da anni: lavoriamo per sostenere l’acquisto di nuovi macchinari per le cure, ma anche per assistere le famiglie dei trapiantati nel periodo della loro permanenza Pisa". Il libro "Il dono della vita in una scelta. Sette storie di rinascita" è un viaggio, soprattutto emotivo, che racconta tutto questo: dalla rinascita di chi ha avuto una seconda possibilità, al lavoro di chi quotidianamente con il proprio impegno e le proprie competenze manda avanti una macchina complessa, che rappresenta un’eccellenza pisana nel mondo.