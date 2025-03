Storie di protagonismo femminile con Gina Giani e Daniela Fatarella

Ci sono anche due pisane tra le protagoniste La forza delle Donne. Storie di protagonismo femminile in Toscana. Questo il titolo dell’evento che Consiglio regionale e commissione pari opportunità, in collaborazione con “La Toscana delle donne” organizzano nel giorno delle celebrazioni dei diritti delle donne.

C’è anzitutto Gina Giani, nativa di Pontedera, vice presidente Federmanager Pisa, è stata presidente della Fondazione Il Talento all’Opera Onlus da gennaio 2020 a gennaio 2023, amministratore delegato di Toscana Aeroporti fino al 2020, già componente del Comitato di indirizzo e controllo di Irpet e nel consiglio direttivo dell’Unione Industriale di Pisa, del consiglio camerale della Camera di Commercio di Pisa e presidente del gruppo Trasporti dell’Unione Industriale di Pisa, insignita, nel 2014, dell’onorificenza di ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.

L’altra è Daniela Fatarella, 51 anni, nata a Pisa da famiglia di origini grossetane direttrice generale di Save the Children dal 2020, prima donna al vertice dell’organizzazione in Italia. Esperta di comunicazione sociale, tecniche di raccolta fondi e Direct e-Mail Marketing in ambito sociale, consulente e formatore di importanti organizzazioni Non profit italiane e internazionali.

An palazzo Bastogi dalle 11.30 saranno premiate per le loro storie personali e professionali alla presenza del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, del presidente della Regione Eugenio Giani, della capo di gabinetto del presidente della Regione e ideatrice de ‘La Toscana delle donne’ Cristina Manetti e della presidente della commissione pari opportunità Francesca Basanieri.