"Stati Uniti d’Europa. E’ questo il futuro"

"Italia Viva, insieme ad altre forze politiche europeiste, si è presa la responsabilità di proporre in questa tornata elettorale una lista il cui nome è il nostro obiettivo: Stati Uniti d’Europa, per la costruzione di un’Europa meno burocratica, più competitiva e rilevante sullo scenario internazionale". Lo afferma Antonino Gambuzza, presidente pisano del partito di Matteo Renzi. "Vogliamo un’Europa protagonista - aggiunge - capace di autodifendersi e di essere determinante sulla scena mondiale. Vogliamo rafforzare il nostro modello democratico e scongiurare il rischio sovranista e autocratico, eliminare il diritto di veto di singoli Stati contro la volontà di chi rappresenta la maggioranza dei cittadini europei. Più investimenti nella ricerca, dare alle persone un luogo dopo poter sviluppare le proprie competenze e favorire innovazione. Vogliamo uniformare verso l’alto diritti, giustizia e sanità". Per farlo, spiega il leader pisano di Italia Viva, "abbiamo bisogno di una generazione politica che abbia il coraggio di portare l’Europa nel futuro, che sia la via e non l’ostacolo all’evoluzione verso gli Stati Uniti d’Europa".