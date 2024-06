Non si ferma all’alt e travolge tre ciclisti alla Dolomiti Race, tra loro un lucchese di 46 anni

Lucca, 16 giugno 2024 – C’è anche un uomo di Lucca fra i ciclisti travolti da un’auto a Rivamonte, (Belluno) durante la Sporful Dolomiti Race. Si tratta di un uomo di 46 anni che, durante la gara, si è scontrato all’improvviso con l’auto insieme a due compagni di pedalata: un 34enne di Rovereto e un 49enne irlandese. Tutti e tre hanno riportato fratture multiple e sono stati ricoverati all’ospedale di Agordo.

Stando a una prima ricostruzione la donna, che era al volante dell’auto, non si sarebbe fermata al blocco organizzato proprio in occasione della gara, avrebbe quindi ignorato gli uomini che con le palette le intimavano l'alt, dicendo loro che era in ritardo a messa. Ma ha fatto poca strada perché arrivata alla curva cieca di Forcella Franche, a Rivamonte, come riportano i siti locali, si è vista piombare addosso tre ciclisti impegnati nella Sporful Dolomiti Race, la gran fondo più dura d'Europa che proprio oggi va in scena sulle strade delle Dolomiti.

Furiosi gli organizzatori: "Non c'è stato verso di fermarla, abbiamo provato in ogni modo ma evitare l'incidente è stato impossibile”. Avviate le indagini delle forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica, dopodiché scatteranno le denunce del caso.