Paragone si racconta al Pisa Scotto Festival

Uomo dalle tante vite, così viene spesso definito Gianluigi Paragone, ospite della rassegna Pisa Scotto Festival martedì 18 giugno. Giornalista, conduttore televisivo e politico, senatore della Repubblica nella XVIII legislatura Italiana, eletto nel 2018 con il Movimento 5 Stelle e poi espulso nel 2020. Successivamente fonda Italexit e ne rimane il leader fino al 2023. Poi l’addio alla politica per tornare al giornalismo e alla scrittura. Martedì Paragone presenterà il suo nuovo libro “Moderno Sarà Lei”, edito da Signs Publishing, con prefazione di Mario Giordano. Il libro denuncia le direzioni in cui la società moderna sta andando, tra cibi sintetici, intelligenze artificiali e una natura sovvertita. Paragone si schiera dalla parte delle tradizioni e del rispetto per la Terra, offrendo un contrasto tra il mondo autentico del passato e le tendenze moderne. La prefazione di Giordano sottolinea la sincerità e la posizione chiara dell’autore, evidenziando la nostalgia per un tempo in cui la vita era genuina e meno artificiale. L’incontro comincerà come sempre alle ore 18. Sul palco il giornalista sarà introdotto dall’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini.