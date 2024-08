PISA

Sport e solidarietà questa sera dalle 19 con "Stardust for the children" a Eliopoli Summer, nella piazza più viva dell’estate di Calambrone. Stardust for the children è ormai giunta alla VIII edizione, una manifestazione sportiva che ha lo scopo di devolvere fondi a favore dell’associazione "Eppur si muove" Aps di Pisa, associazione che promuove attività sportive dilettantistiche, psicomotorie e espressive a favore dei bambini con disabilità. Si ripete l’ invasione delle cycles organizzato da Csen Centro sportivo educativo nazionale Comitato Regione Toscana con il ricavato che sarà devoluto alla associazione Eppur di muove Aps. Eliopoli Aps accoglie con entusiasmo e soddisfazione l’iniziativa di Antonio Lo Re e i suoi colleghi e collaboratori, orgogliosa di essere scelta come luogo per una bella manifestazione. Alle 19 inizierà il primo gruppo di partecipanti impegnati nell’outdoor curling ludico sportivo senza fini di lucro, con Pink Ride guidato da Giulia Donatella e Silvia. Alle 20 sarà la volta di Blu Ride guidata da Angelo Andrea e Francesco. Un’esibizione che unisce chi fa sport faticoso e impegnativo come lo spinning con chi, attraverso lo sport specialistico, può migliorare proprio le sue abilità fisiche e psicologiche, grazie a "Eppur si muove".

A.A.