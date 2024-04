"Stagione al via tra i cantieri e tanta ruggine"

di Matteo

Trapani*

La stagione estiva è alle porte ma il nostro litorale non è pronto ad accogliere in modo decente le tante persone che si stanno già riversando in questi giorni. Nonostante gli sforzi di molti cittadini, associazioni e commercianti per renderlo vivo e vivibile, la mancanza di pianificazione della giunta Conti ha l’effetto di presentare la nostra bella costa alle porte della stagione estiva come un cantiere abbandonato. Basta recarsi a Marina per vedere un accumulo di ruggine sia nei lavori fatti qualche anno fa sia in quelli che ancora devono essere effettuati. Già all’inizio della scorsa consiliatura, quasi 6 anni fa avevamo chiesto all’amministrazione di investire in un piano serio di riqualificazione totale che prevedesse alberature e zone d’ombra, piazze funzionali, concertazione con associazioni di categoria sia per la previsione di iniziative che per uniformare gli arredi esterni, panchine, ricollocazione di aiuole, fontane e cestini e invece oggi la situazione è indecente con parti di piazze chiuse, alberi e piante secche, cumuli di terra e lavori ancora sospesi, aiuole rotte e prive di fiori, ruggine ovunque, dalla barca in Piazza Gorgona alla locomotiva, dalle ringhiere ai paletti sul lungomare fino agli arredi posizionati nelle piazze da poco riqualificate: a tutto ciò si aggiunge il grande ritardo di Piazza Viviani e le criticità sulle altre piazze. Infine a Tirrenia mancano marciapiedi e manutenzione stradale e Calambrone è dimenticata e manca anche di un programma di investimenti. è inaccettabile questa visione di città che abbandona la voglia di innovarsi e di attrarre a sé persone con bellezza e cura di spazi e iniziative. Temi che devono essere affrontati in commissione e consiglio con serietà, dati alla mano, riconoscendo che questa amministrazione ha perso già troppo tempo e chiedendo tempi certi per gli interventi in essere e per quelli da fare, aprendo a progettualità esterne per la riqualificazione del lungomare..

*Capogruppo del Pd in consiglio comunale