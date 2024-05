Pantani a Converging Skills

Quattro Alumni di successo… anzi cinque. Si chiuderà con un ospite d’eccezione la seconda edizione di Converging Skills: Ubaldo Pantani. Sarà, infatti, l’attore e laureato dell’Università di Pisa originario di Cecina a condurre l’Aperitivo con Alumni di mercoledì 22 maggio alle ore 17.30 presso l’aula B del Centro Congressi Le Benedettine (Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno 16). L’incontro permetterà di conoscere quattro storie di successo imprenditoriale targate Unipi e fare networking in un contesto stimolante e informale.

"L’incubo ricorrente di molti ex studenti è quello di dover ripetere l’esame di Maturità. Quando sono stato chiamato dall’Università, ho pensato che fosse la variante accademica di quel sogno! Invece è un’occasione bellissima per tornare in un posto meraviglioso che mi ha permesso di diventare quello che sono oggi – commenta scherzosamente Ubaldo Pantani, parlando del suo coinvolgimento nell’iniziativa dell’Ateneo pisano - Quando mi presento in contesti molto formali, dico sempre ‘sono un attore, comico ma prima ero una persona normale: mi sono anche laureato’. E sono felice e orgoglioso di averlo fatto nella città che più amo".

In dialogo con Pantani, quattro Alumni con una carriera brillante nel campo dell’imprenditoria, che racconteranno la loro esperienza di studio e il loro percorso di carriera e risponderanno alle domande del pubblico: Lucia Arcarisi, CEO di Weabios, Davide Cecchini, managing Director di Ikigai, Marina Carbone, founder di e-SPres3D, Gabriele Montelisciani, CEO di Zerynth.

Dopo il talk, per permettere ai partecipanti di approfondire il confronto con gli ospiti, si terrà un aperitivo di networking in giardino con dj set in collaborazione con Radioeco.

L’iniziativa, organizzata dal Career Service d’Ateneo nell’ambito di Converging Skills, vuole creare un’occasione di dialogo tra ex-allievi dei programmi di formazione all’imprenditorialità promossi da Unipi, come il Contamination Lab, e studenti più giovani che possano trarre ispirazione dalle loro carriere.

L’evento, gratuito, è aperto a studenti, laureati, docenti dell’Ateneo e tutti i professionisti interessati. Gradita la prenotazione sul portale Career Center (per gli studenti) o via mail all’indirizzo [email protected]