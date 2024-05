In calo i disoccupati ma più cassintegrati. Meno 23mila lavoratori nei prossimi 14 anni

La Camera di Commercio Toscana Nord Ovest ha presentato il rapporto del 2023 sull’economia della provincia di Pisa. I dati parlano chiaro: è un’economia in chiaroscuro dove c’è un aumento del valore aggiunto del +0,9%, una crescita dell’intero settore turistico, soprattutto sul versante alberghiero, e un calo della disoccupazione (6,1%), ma anche il -4% di export e l’aumento per le richieste di Cassa Integrazione (CIG)a +16%. Il dato peggiore riguarda però la demografia: da oggi al 2038 ci sarà un calo di 23mila persone in età lavorativa. "Valutando i dati consolidati del 2023 e le prime indicazioni per il 2024, emerge un quadro composito per la provincia - afferma Valter Tamburini, presidente della CamCom Toscana Nord Ovest -. Le tavole rotonde con amministratori e imprenditori hanno evidenziato aspetti qualitativi che i numeri da soli non potevano cogliere. L’area vasta è forte ma incontra limiti infrastrutturali, è fondamentale che Regione e Governo si attivino per consentirne lo sviluppo."

Nello specifico, la provincia di Pisa ha visto nel 2023 un aumento del valore aggiunto (+0,9%), trainato dai servizi (+2%) e dalle costruzioni (+0,6%), mentre l’industria ha subito una significativa flessione a causa del comparto moda. Per il 2024 il valore aggiunto dovrebbe rallentare (+0,5%) a causa della fine delle misure di incentivazione. L’export pisano ha registrato nel 2023 una contrazione (-4%), con alcuni settori in flessione, cuoio, calzature e due tre ruote, ed altri in ripresa, come mobili e farmaceutica. Nell’ultimo anno, il numero di imprese è rimasto stabile (+0,3%). Il commercio al dettaglio ha evidenziato una crescita delle vendite +2,8% che, al netto dell’inflazione, ha segnato una contrazione del -3,1%. I primi mesi 2024 registrano un +1,7% in valore e -0,8% in volume. A Pisa, nel 2023, si è ridotto il credito concesso alle imprese (-5,7%), a causa soprattutto delle piccole (-9,8%). Evoluzione confermata nei primi mesi del 2024. Sul fronte del lavoro, sebbene il tasso di disoccupazione sia diminuito nel 2023 (6,1%), le richieste di CIG sono aumentate (+16%). Grave il mismatch domanda-offerta di lavoro che interessa la metà delle posizioni offerte dalle imprese pisane. Bene la stagione turistica (presenze +7%), trainata soprattutto dalla componente straniera; sono aumentate le presenze sia nel comparto alberghiero (+4%) che nell’extralberghiero (+9%). Bene soprattutto le Terre di Pisa (+9%). Un dato che trova conferma dal traffico passeggeri dell’aeroporto di Pisa (oltre 5 milioni di passeggeri nel 2023, +13,7%) grazie ai movimenti internazionali che, nei primi mesi del 2024, risultano in crescita (+4,3%).

Fenomeni di strutturazione interessano l’agricoltura pisana: nell’ultimo decennio la superficie media per azienda (13,9 ettari) supera la media toscana. Nel 2023 lieve calo per l’export di vino (-1,8%). Rispetto ad altri territori, Pisa vede un aumento la popolazione nel 2023 grazie alla componente migratoria (+0,2%), ma le previsioni demografiche per i prossimi anni rimangono orientate verso una marcata riduzione della popolazione in età lavorativa: -23mila tra il 2023 e il 2038.

