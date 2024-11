Sta per tornare la quinta edizione di Warning, la rassegna scientifica a Palazzo Blu

Pisa, 2 novembre 2024 - Al via a Palazzo Blu dal 7 novembre la quinta edizione di Warning, la rassegna scientifico – divulgativa che coinvolge gli studenti degli istituti superiori della Toscana, per affrontare la ‘complessità’ dei nostri tempi da molteplici punti di vista e toccando i vari ambiti scientifici e del sapere. Il titolo della rassegna 2024/2025 è ‘Il mondo di tutti, un mondo per tutti’, con quattro appuntamenti a partire da giovedì 7 novembre, fino al 10 aprile 2025 nell’auditorium di Palazzo Blu con ospiti importanti relatori.

Più da vicino, il tema della rassegna in partenza si confronta con la necessità di avere oggi più che mai una visione globale. Comprendere le relazioni reciproche tra popoli e culture nel corso del tempo, che hanno portato all’assetto contemporaneo, è una chiave di lettura sempre più indispensabile. La ‘scoperta’ delle connessioni globali mostra anche come nel passato le decisioni di singoli e di gruppi abbiano influenzato i sistemi globali, dando luogo a reazioni interdipendenti. È sempre più importante imparare a muoversi nel proprio spazio e nel proprio tempo, comprendendo i comportamenti di coloro che vivono in altre parti del mondo. L’evento del 7 novembre, dal titolo ‘L’arte dei tanti popoli’ si occupa del tema della diversità delle culture e al tempo stesso delle similutidini che le contraddistinguono. I relatori sono la professoressa Chiara Visconti, che insegna Archeologia e Storia dell’Arte della Cina e del Giappone all’Università di Napoli Orientale e Ermanno Ferretti, che insegna storia e filosofia al Liceo Scientifico Paleocapa di Rovigo, su youtube è ‘scrip’, e fa lezione a una platea potenziale di 140mila iscritti.

La storia dell’arte spesso viene considerata come poco utile a contribuire efficacemente alla crescita di una società caratterizzata dalle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Medicine). In realtà la produzione artistica ha avuto ed ha un immenso potere comunicativo, ma occorre promuovere il superamento di uno studio della storia dell’arte basato sul modello ‘centro-periferia’, dove il centro è l’arte occidentale nella sua articolazione che passa attraverso Grecia e Roma, il Rinascimento europeo fino ad arrivare all’arte moderna in Europa e negli Stati Uniti. Occorre spingersi nella ‘periferia’ per scoprire territori poco esplorati dove possiamo trovare i nativi americani o l’arte coloniale spagnola; ma anche gli artisti di colore e le artiste. Nel contesto mondiale attuale dobbiamo ridefinire l’Arte come l’insieme delle storie di tante arti tra loro interconnesse. Questo il calendario degli incontri: L’arte dei tanti popoli. 7 novembre 2024 Vivere il pianeta: il rapporto dell’umanità con la natura. 12 dicembre 2024 Le tante medicine. 18 febbraio 2025 Il sapere di ciascuno e la scienza di tutti. 10 aprile 2025 Gli incontri, a cui gli studenti partecipano in presenza oppure seguendo lo streaming, sono anche aperti al pubblico e si svolgeranno nell’auditorium di Palazzo Blu con inizio alle 15.30. Warning è un progetto ideato da Franco Cervelli, Sandra Leone e Enrico Mazzoni di INFN Pisa, e realizzato dall’Istituto di Fisica Nucleare di Pisa e Palazzo Blu, con il contributo di Fondazione Pisa. Gli incontri sono trasmessi in streaming sui canali social di Palazzo Blu (facebook e youtube) e sul sito warnig.palazzoblu.it