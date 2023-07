Sport un milione a Pisa "Palestra di Ghezzano e campi comunali di Claci"

"Come annunciato dal presidente Giani, la Regione ha cofinanziato con circa 12 milioni di euro 40 interventi sul miglioramento e la riqualificazione dell’impiantistica e dei servizi sportivi. Oltre un milione di euro è destinato a interventi in provincia di Pisa". Lo annuncia l’assessora regionale, Alessandra Nardini, entrando nel dettaglio dei finanziamenti: "Più di 330 mila euro per l’impianto di Calisthenics a Chianni, 400 mila per la palestra comunale di Bientina, 385 mila per la palestra comunale polivalente di Ghezzano, nel Comune di San Giuliano Terme, 14.850 euro per la palestra comunale e i campi sportivi comunali di Calci. Ancora una volta, dalla Regione, un segnale importante di attenzione al nostro territorio e alla garanzia di un sistema diffuso di impianti e servizi per lo sport".

Secondo quanto previsto dal bando l’avvio lavori di ogni opera dovrà avvenire entro il prossimo 30 novembre e le opere finanziate dovranno essere completate entro il 30 novembre 2024. Esulta per i finanziamenti riservati al territorio pisano il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo: "La palestra comunale a Bientina, palestra e campi sportivi comunali a Calci, la palestra polivalente comunale di Ghezzano a San Giuliano e un impianto nel comune di Chianni per un totale di risorse stanziate pari a oltre un milione di euro. Quello sull’impiantistica sportiva, per il terzo anno consecutivo, è un contributo importantissimo che arriva da parte della Regione e sono davvero felice che si possano continuare gli investimenti previsti anche sul territorio della provincia di Pisa". Secondo Mazzeo "si tratta di un nuovo importante aiuto ai comuni per realizzare spazi che consentano di incrementare la pratica sportiva come strumento di socialità, di salute e di crescita per tante ragazze e ragazzi della nostra regione". Il presidente del consiglio regionale, infine, si complimenta "con i Comuni beneficiari per i bei progetti presentati, che rappresentano un investimento sul futuro delle loro comunità, e ringrazio il presidente Giani che ha fatto del sostegno allo sport una linea caratterizzante del suo mandato fin dall’inizio di questa legislatura". Fin dall’inizio della legislatura, conclude Giani, "mi sono posto l’obiettivo di investire non tanto sui grandi impianti, ma sulla possibilità di utilizzare e rinnovare gli impianti sportivi che ogni amministrazione ha ritenendo la pratica sportiva fondamentale: complessivamente abbiamo superato i 50 milioni di euro di risorse grazie alle quali abbiamo finanziato interventi in ben 210 comuni toscani sui 273".