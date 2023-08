Sport nei parchi: il bando Il Comune cerca gestore per lo spazio di Cisanello

Il Comune di Pisa ha pubblicato il nuovo bando "Sport nei parchi" per individuare il soggetto sportivo che, insieme agli uffici del Comune, effettuerà la progettazione e successivamente organizzerà la gestione dell’area individuata all’interno del Parco Europa a Cisanello per realizzare il nuovo progetto per la promozione della pratica sportiva all’aperto. Le associazioni sportive dilettantistiche interessate a partecipare al bando hanno tempo fino al 31 agosto per presentare la domanda. "Realizzeremo nel parco - ha detto l’assessore allo sport, Frida Scarpa - un’area attrezzata per attività sportive che sarà gestita da un’associazione del territorio e proporrà attività gratuite rivolte a tutti i cittadini. Siamo convinti che le politiche pubbliche sportive debbano ripartire dalle attività di movimento di base, che vanno indirizzate a chi pratica lo sport in tutte le sue declinazioni. Lo sport all’aperto è un fattore strategico per il miglioramento della qualità della vita, per la prevenzione e riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, fondamentale anche per incrementare la sicurezza urbana delle aree e diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e delle persone. Un’iniziativa a cui teniamo molto, con attrezzature per un valore di 25mila euro, che ci permetterà di rilanciare lo sport all’aperto, la socialità, il benessere psico-fisico rivolto agli abitanti del quartiere, con ricadute positive anche in termini di controllo del territorio svolto da cittadini e associazioni, che può funzionare da deterrente per il diffondersi di attività illecite".

Con lo sguardo rivolto al futuro, perché, ha concluso Scarpa, "se troveremo ulteriori fondi, stiamo pensando di realizzare sempre nel Parco Europa anche campi gioco dedicati ai ragazzi, per renderlo sempre più frequentato, vivo e sicuro".

L’intento del Comune è quello di creare un’area attrezzata per la pratica sportiva all’aria aperta che possa essere utilizzata da adulti, utenti over 65, giovani e disabili. Il bando e tutte le altre informazioni sono consultabili al link https:www.comune.pisa.ititbandobando-sport-nei-parchi-la-promozione-di-nuovi-modelli-di-pratica-sportiva-allaperto-area. L’associazione interessata alla gestione gratuita dell’area dovrà essere iscritta al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche (Sport e Salute) per tutta la durata della convenzione d’adozione; avere la propria sede legale a Pisa; sottoscrivere con il Comune un accordo della durata di un anno, eventualmente prorogabile, che stabilisca i termini dell’adozione e le modalità di svolgimento delle attività sportive, stabilendo un planning settimanale delle attività.