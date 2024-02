"Sport e musica: passate del tempo con gli amici"

Dottoressa Cerrai, di che cosa si occupa?

"Sono medico specializzato in psichiatria, responsabile del Servizio per le Dipendenze (Ser.D) di Lucca e mi occupo di prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi da uso di sostanze stupefacenti, alcol e da gioco d’azzardo".

Cosa sono in psichiatria le “dipendenze”?

"Sono chiamate “disturbi da uso di sostanze”; sono vere e proprie malattie del cervello che si sviluppano in alcune persone quando usano sostanze stupefacenti, alcol e/o giocano d’azzardo".

Come capire se una persona soffre di una dipendenza?

"Le persone che si rivolgono al mio servizio non riescono ad interrompere, a smettere l’uso di sostanze neanche se vogliono: riescono a non usare sostanze per un po’ di tempo (da qualche giorno a settimane) ma ricadono sempre cioè trovano poi sempre un motivo per riusare le sostanze raccontando di avere un forte desiderio per la sostanza".

Come funziona il “processo antidroga”?

"Questo termine non l’avevo mai sentito! Se si intende il percorso per smettere di usare sostanze allora posso dire che il processo di guarigione richiede tempo e non è semplice e serve l’intervento contemporaneo di più operatori sanitari. Al Ser.D usiamo alcuni farmaci prescritti da medici quando c’è bisogno, gli psicologi affrontano le difficoltà psicologiche, inoltre cerchiamo di migliorare i comportamenti con l’aiuto di educatori professionali. A volte invece c’è invece bisogno di un percorso di cura intensivo in una Comunità Terapeutica".

Un consiglio per i giovani?

"Fate sport, musica, lasciatevi incuriosire da attività che non avete mai fatto, confrontatevi con gli amici".