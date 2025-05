Spiagge di ghiaia a Marina. Al via i lavori di spianatura: "Accessibilità e sicurezza"

Il litorale pisano si fa bello, sicuro e fruibile per l’arrivo dell’estate. È infatti partito il cantiere per la spianatura delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa, l’intervento da 64mila euro finanziato da Comune e Regione che mira a riqualificare il tratto da piazza Baleari fino a poco prima di piazza Sardegna. I lavori prevedono la riprofilatura delle celle 4, 5, 6 e 7 e termineranno nei primi giorni di giugno, in modo da rendere le spiagge accessibili con l’inizio della stagione turistica. Per ridurre i disagi sul lungomare, le attività saranno svolte su una spiaggia per volta, con cantieri mobili che procederanno per stati di avanzamento. Inoltre, durante i giorni festivi, i lavori saranno interrotti. Ma gli interventi sul lungomare non si fermano alle spiagge di ghiaia, dal momento che nei prossimi giorni partirà il cantiere per la manutenzione delle scogliere emerse nel tratto compreso tra il Bagno Arcobaleno e il Bagno Marta a Marina di Pisa, finanziati per un importo di 215mila euro, finanziato a metà tra Comune e Regione. I lavori, che consisteranno nella risagomatura delle scogliere e nel riposizionamento dei massi, consentiranno di far fronte alle mareggiate proteggendo gli stabilimenti balneari dell’area. Per minimizzare l’impatto sull’area e sulle attività turistiche, l’intervento sarà eseguito interamente da mare tramite pontone, evitando interferenze con la viabilità e con le strutture balneari.

"Con questi importanti lavori – le parole del sindaco di Pisa, Michele Conti - continuiamo a investire sul nostro litorale, facendoci trovare pronti all’inizio della stagione estiva. Si tratta di lavori necessari per garantire sicurezza, decoro e piena fruibilità a chi frequenta Marina di Pisa. Sulle spiagge di ghiaia stiamo intervenendo per tempo, come avvenuto negli ultimi anni, in modo da renderle accessibili già dai primi di giugno a cittadini e turisti. Chi sceglie Marina di Pisa deve trovare fin da subito un ambiente ordinato e accogliente, pronto ad accompagnare tutta la stagione balneare". Il primo cittadino sottolinea che "grazie a una pianificazione puntuale degli interventi, i lavori saranno eseguiti in modo da evitare disagi e interferenze con le attività turistiche e salvaguardare la vivibilità del nostro lungomare".