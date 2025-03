Specialistica. Cronaca di una vittoria

di Saverio Bargagna

Se al servizio di assistenza specialistica nelle scuole pisane è stata assicurata la continuità fino a giugno è anche perché la battaglia per i diritti promossa da genitori, assistenti e studenti non solo era sacrosanta, ma ha trovato vasto eco nell’opinione pubblica a più livelli. Un riscontro oggettivo che in altre città non si è realizzato, tanto che l’epilogo è stato ben diverso. Pisa si dimostra, quindi, per quella che è: città di avanguardia nei diritti laddove la "cultura" non è parola-ombrello, ma una chiave di lettura fattiva della realtà. In questo contesto – con un pizzico di orgoglio – sottolineano come il nostro giornale abbia sostenuto famiglie, docenti, assistenti e studenti dando voce ai diritti con 46 articoli dal 18 ottobre 2024 a oggi.

Ma se la battaglia per l’assistenza specialistica è stata vinta, non è finita la guerra. Se non ci sarà uno stanziamento definitivo da parte del Governo – per equilibrare la domanda alla risposta – il problema si porrà di nuovo con la stessa urgenza a fine estate. La soluzione è che la figura dell’assistente specialistico diventi interno alla scuola così che non sia più soggetto a tagli "esterni". C’è ancora da fare e molto, per noi, da raccontare.