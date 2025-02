Nuova spaccata in centro, danni al bar: portato via il fondo cassa

Pisa, 12 febbraio 2025 – Nuova spaccata nella notte al Camarillo Cafè di largo Ciro Menotti, in pieno centro storico a Pisa. L’episodio è avvenuto tra lunedì e martedì, quando uno o più individui hanno forzato una delle porte a vetri del locale, introducendosi all’interno per rovistare in cerca di denaro.

“Hanno divelto la cassa, rompendola, ma non trovando nulla hanno iniziato a cercare tra gli scaffali, gettando bottiglie e bicchieri a terra”, racconta Elena Giordano, dipendente del locale, che ieri mattina, al momento dell’apertura, si è trovata di fronte ai segni evidenti dell’effrazione.

“Ho avuto paura che ci fosse ancora qualcuno dentro – aggiunge – e prima di entrare ho chiamato i miei colleghi e il titolare per aiutarmi a controllare che non ci fosse più nessuno all’interno. Probabilmente si tratta di qualche tossicodipendente in cerca di soldi facili”.

Non è la prima volta che il Camarillo Cafè finisce nel mirino dei ladri. Già a dicembre dello scorso anno il locale era stato preso di mira con una dinamica simile e, in quell’occasione, erano state rubate alcune bottiglie di liquori pregiati. Questa volta, invece, il bottino è stato magro: il fondo cassa era praticamente vuoto, ma i danni per l’attività restano ingenti. Oltre alla porta sfondata e alla cassa da riparare, il locale ha subito la rottura di numerose bottiglie e bicchieri, creando ieri mattina non pochi disagi al personale, che ha comunque aperto l’attività.

Il titolare del bar ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia aI militari avranno ai carabinieri, pur non nascondendo il proprio sconforto. “Le speranze di trovare i responsabili sono pressoché inesistenti”, ha commentato con amarezza.

Ora gli investigatori potranno analizzare le immagini della videosorveglianza in centro per vedere se qualche telecamere ha immortalato il ladro durante il peercorso, prima o dopo il colpo in pieno centro.

Per capire anche l’orario d’intervento e se la persona abbia agito da sola o con qualcun altro.