Sostenibilità e piccole-medie imprese a confronto: l'evento di Cna a Vicopisano

Vicopisano, 31 marzo 2025 - Quali azioni concrete possono intraprendere le piccole e medie imprese per coniugare sostenibilità e competitività? A questa domanda proverà a rispondere la tavola rotonda – organizzata da AssoretiPMI, Rexadis e il Circolo Laudato Si’ col patrocinio di CNA Pisa e Comune di Vicopisano - dal titolo “Sostenibilità e PMI: azioni concrete per competere”. L’appuntamento, in programma il prossimo 4 aprile dalle 17, si terrà al Teatro di Via Verdi a Vicopisano e offrirà alle PMI strumenti pratici e soluzioni innovative per affrontare la transizione ecologica, trasformandola in un’opportunità di crescita. L’evento si rivolge a imprenditori e manager desiderosi di integrare modelli sostenibili nel proprio business, non solo per adempiere agli obblighi normativi ma anche per cogliere nuove prospettive di sviluppo. CNA Pisa ribadisce così il suo impegno nel supportare le imprese in un percorso strategico, dove la sostenibilità diventa non soltanto un vantaggio competitivo, ma anche un motore d’innovazione. Il pomeriggio si aprirà con i saluti istituzionali di Matteo Ferrucci, sindaco di Vicopisano, Giuseppe Sardu, direttore generale di CNA Pisa e Stefano Biagi, delegato AssoretiPMI. A seguire, esperti del settore offriranno una panoramica sulle sfide e opportunità della sostenibilità per le imprese. Daniela Villani, Executive & ESG Advisor di YourGroup, introdurrà il tema della sostenibilità aziendale, mentre Andrea Piccaluga, Professore Ordinario IdM della Scuola Superiore Sant’Anna, approfondirà il ruolo delle imprese nel bene comune. Spazio anche a casi pratici con Carlo Gistri di Travel Today Tour Operator, che illustrerà le strategie per un turismo sostenibile e Cristina Di Carlo, CEO di CDC_Studio, che parlerà di economia circolare e riuso degli scarti. Al centro dell’evento, la tavola rotonda “Sviluppo sostenibile: passi concreti per le imprese”, moderata da Daniela Villani, vedrà il confronto tra Andrea Asproni, Direttore Acquisti e Servizi Generali di Acque spa, Paolo Procelli, Executive & Strategic Advisor di YourGroup, Tommaso Rondinella, Responsabile Valutazione Socio Ambientale di Banca Etica, e Angela Salvato, Dottore Commercialista di Rexadis. Oltre agli interventi tecnici, i partecipanti potranno dialogare con i relatori durante la sessione di domande e risposte e, a conclusione della giornata, un aperitivo di networking favorirà lo scambio di idee e la creazione di sinergie tra realtà imprenditoriali. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.