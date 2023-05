"Sosteniamo lui e la città solidale"

Un appello a votare Paolo Martinelli, il candidato sindaco di centrosinistra, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì. Si allarga la lista di nomi con varie personalità cittadine che si schierano a sostegno del candidato ex presidente dell’Acli provinciale. "Com’è noto, il 28 e 29 maggio si terrà a Pisa il ballottaggio tra i due candidati sindaci che hanno ottenuto il maggior numero di voti: il sindaco uscente Michele Conti e lo sfidante Paolo Martinelli – si legge nell’appello -. I due hanno compiuto percorsi diversi: il primo entro le strutture di partiti di destra come Alleanza Nazionale e Lega; il secondo nelle esperienze dell’associazionismo, della cooperazione e del volontariato. Sulla base di tali considerazioni noi ci rivolgiamo ai membri delle associazioni religiose, culturali, economiche e professionali, al volontariato sia di ispirazione religiosa sia di tradizione laica, ai cittadini tutti, invitandoli a sostenere la candidatura di Paolo Martinelli". Un sostegno che fa fondamento sul programma elettorale, e l’idea di un modello di città diverso e che sia "Sostenibile, solidale, che si sviluppi senza lasciare indietro nessuno, a partire dal diritto alla casa e alla salute – sono le ragioni del sostegno -. Una città rispettosa dei diritti, connessa con l’Europa e il mondo; Una città che valorizzi la scuola e la cultura; Sicura e modello di buona amministrazione". Temi cari all’associazionismo, al terzo settore e al sindacato. "Aspetti - prosegue la nota - che incidono profondamente sul tessuto sociale e la cui realizzazione renderebbe la città più umana, più civile e più solidale". L’appello è stato firmato da Pietro Barbucci, Teresa Bonaccorsi, Rita Borzi, Giuliano Campioni, Isa Ciani, Francesca Del Corso, Ferdinando De Negri, GiulIo, Giuseppe e Stefano Fabbri (nella foto), Lucia Fiorentini, Pietro Giuntini, Giampaolo Gorini, Rita Lucchi, Giacomo Mazzantini, Giuseppe Meucci, Federico Russo, Alessandro Santucci, Marco Sommani, Elsa Maria Sommavilla, Bianca Storchi.

E.M.D.P.