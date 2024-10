Sostegno al Teatro Rossini. Dalla Regione Toscana arriva finanziamento di 35mila euro

Il Comune di San Giuliano Terme ottiene dalla Regione Toscana il finanziamento per il Teatro Rossini di Pontasserchio. La quota ricevuta ammonta a 35mila euro e sarà dedicata al supporto dell’attività dello storico luogo che, fin dalla sua fondazione nel 1922, rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità sangiulianese. Luogo di cultura e spettacolo, ma anche di aggregazione e confronto; nel tempo oltre che teatro è stato anche scuola, cinema, sala da ballo, sala assemblee, coniugando la sua attività artistica e culturale con la sua vocazione di teatro di comunità. "Il teatro Rossini rappresenta un’eccellenza non soltanto per San Giuliano Terme ma per l’intero territorio a nord di Pisa. È un luogo in cui non si fa solo cultura ma anche socialità - afferma il presidente Eugenio Giani -. Essere al fianco del Rossini significa essere al fianco di un’intera comunità. La Regione sostiene la cultura e chi si dedica alle attività culturali, tra cui quelle teatrali, nella consapevolezza che il teatro è un’importante forma di libertà espressiva. Sostenere un teatro significa condividere l’idea che l’arte possa arricchire il patrimonio culturale e sociale della collettività". "’Sono felice che la Regione Toscana possa contribuire concretamente a sostenere il Teatro Rossini di Pontasserchio, un luogo storico e simbolico per la comunità di San Giuliano Terme e per tutta la provincia di Pisa - così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo -. Il Rossini non è solo un teatro, è un centro culturale dove le persone possono condividere idee, emozioni e momenti di aggregazione. Con questo contributo vogliamo non solo preservare il suo valore artistico e culturale, ma anche rafforzare il suo ruolo di teatro di comunità, capace di unire tradizione e innovazione. "L’Amministrazione comunale ringrazia la Regione Toscana e il consiglio regionale, rispettivamente nelle persone del presidente Giani e del presidente Mazzeo, per il supporto espresso all’attività del nostro Teatro - affermano il sindaco Matteo Cecchelli e l’assessora alla Cultura Angela Pisano -. Il ‘’Rossini’’ è una vera e propria agorà per tutta comunità sangiulianese. San Giuliano Terme sta portando a termine il ciclo di eventi dell’Estate Sangiulianese che hanno avuto una grande risposta di pubblico e di apprezzamento: dare continuità e soprattutto regolarità di eventi culturali è un obbiettivo che stiamo perseguendo e che fino ad oggi ci sta dando grandi soddisfazioni. Sostenere la cultura è molto importante ed è un impegno che la nostra amministrazione sta portando avanti anche grazie al sostegno della Regione".