Sos sangue: boom di donazioni durante le festività natalizie

Pisa, 9 gennaio 2024 - Il Centro trasfusionale dell’Aoup ha fatto “il pieno” di sangue ed emocomponenti in queste festività natalizie appena trascorse grazie alla generosità dei donatori e ai testimonial che si sono prestati a fare da catalizzatori per sensibilizzare la popolazione e indirizzarla verso questo grande gesto di generosità e altruismo.Il bilancio finale recita infatti ben 165 donazioni tra sangue intero ed emocomponenti così composte: 77 sacche sangue intero, 36 sacche di emocomponenti (plasmaferesi, plasmapiatrinoaferesi, eritropiastrinoaferesi), 16 candidati donatori (differita). Ad aprire le danze era stata l’associazione culturale calabrese Esperia il 17 dicembre scorso, e in quell’occasione sono state raccolte 32 donazioni totali (22 intero, 8 emocomponenti, 2 differite). Poi ci sono state le aperture straordinarie nelle giornate del 21-22-23 dicembre anche di pomeriggio, con il supporto di vari testimonial, in modo da garantire una congrua scorta prima delle settimane di vacanza. Il 21 dicembre, dalle 15 alle 16:30 circa, c’è stata Lux, la cagnolina di un donatore che ha assistito alle donazioni allietando a tutti il pomeriggio. Bilancio: 37 donazioni (28 intero, 7 emocomponenti, 2 differite). Il 22 dicembre, sia di mattina che di pomeriggio, è passato Babbo Natale che ha distribuito gadget e tanta simpatia a tutti e, in quella giornata, sono state raccolte 38 donazioni (25 intero, 10 emocomponenti, 3 differite). Il 23 dicembre, di mattina, è stato il turno di Babbo Homer, con il bilancio finale di 29 donazioni (16 intero, 10 emocomponenti, 3 differite). Infine, il 5 gennaio è arrivata la Befana con il ciuchino, che ha fatto visita non solo al Centro trasfusionale ma anche a tanti altri reparti del presidio ospedaliero di Cisanello, con dolcetti per tutti. In quella giornata sono state raccolte 29 donazioni (12 intero, 11 emocomponenti, 6 differite). Al 30 novembre scorso il bilancio delle donazioni era: +7% rispetto al 2022. Con le scorte raccolte durante le festività la cifra è ulteriormente aumentata. Si ricorda che è possibile scaricare il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup e risparmiare così tempo prezioso nel percorso di donazione. Questo il link dove scaricarlo: https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=17179 Un grazie sentito da parte dell’Aoup a tutto lo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti diretta dal dottor Alessandro Mazzoni e alla coordinatrice Anna Michelotti che, insieme ai suoi collaboratori e alle associazioni, si è data da fare per organizzare gli eventi e ottenere questi importanti risultati. Come sempre, si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742 (edm).

M.B.