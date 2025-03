Solo oggi si saprà se il Pisa potrà giocare

PISASolo oggi si saprà se la partita Pisa-Mantova si potrà disputare regolarmente. La notte di attesa e di paura servirà anche a raccogliere ulteriori dati idrometrici sulla portata d’acqua dei fiumi, non solo per l’Arno ma anche per il reticolo minore e restituirà una fotografia aggiornata sulle necessità di giornata per far fronte all’emergenza, anche e soprattutto in termini di assistenza alla popolazione e di necessità di mantenere più libere possibile le strade cittadine. D’altro canto si deve però fare i conti con gli oltre 8 mila biglietti già venduti e la comunicazione dovrà essere comunque tempestiva. Ieri e per tutta la notte tecnici e politici si sono confrontati anche su questo, a cominciare dai necessari servizi di ordine già programmati dalla questura per garantire che l’evento sportivo si possa svolgere in piena sicurezza per i tifosi, ma anche per le due squadre. Una decisione definitiva sarà presa solo in mattinata quando si faranno i conti con la piena dell’Arno che, si spera, sia transitata senza particolari criticità. Fare previsioni è impossibile anche se la sensazione è che a dettare l’agenda dei provvedimenti saranno senz’altro le previsioni meteorologiche e i conseguenti livelli di allerta. E da questo punto di vista per oggi il tempo sembra destinato a migliorare per cui potrebbe essere una soluzione possibile, se non ci fossero le condizioni di sicurezza per giocare, quella del rinvio a domani del match.