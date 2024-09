Solidarietà in Aoup: l’associazione Vega Onlus dona un ecografo a Pediatria

Pisa, 12 settembre 2024 - L’Associazione Vega onlus, che già in passato si è resa protagonista di gesti di solidarietà a favore dell’ospedale, stavolta ha donato una sonda del valore di 5mila euro per realizzare, con il supporto dell’intelligenza artificiale, uno studio sulla valutazione della steatosi epatica nei bambini obesi.

Il progetto, che rientra fra quelli che l’Aoup propone nell'ambito della raccolta fondi strutturata 'Io sto con Chiara', viene portato avanti dalla Sezione di Endocrinologia pediatrica - Ambulatorio integrato obesità infantile dell’Unità operativa di Pediatria dell’Aoup (direttore, Diego Peroni).

L’obesità infantile è una patologia sempre più in aumento nella popolazione pediatrica ed è correlata in età adulta all’aumento del rischio cardiovascolare. E’ fondamentale quindi fare diagnosi e prevenzione durante gli anni della crescita per evitare problematiche serie di salute anche da adulti. Con questo strumento sarà possibile effettuare uno studio quantitativo dell’obesità intra-addominale mediante le nuove tecnologie dell’IA. L’approccio è ecografico e quindi assolutamente non invasivo.

Vega onlus è nata come associazione nel 2009, a seguito dell’incidente aereo di un C-130J in cui morirono a Pisa cinque aviatori durante un volo di addestramento. L’associazione opera nell’ambito della solidarietà sociale, promuovendo, organizzando e gestendo aiuti, opere ed eventi a favore delle vittime del lavoro e dei loro familiari. L’associazione si impegna inoltre a reperire aiuti umanitari che possano favorire il sostegno sociale, collaborando anche con altre istituzioni che operano nel settore.

In questi anni si è presa cura delle famiglie dei caduti, in particolar modo degli orfani. Vega onlus ha anche collaborato con altre associazioni di volontariato e ha donato, tra l’altro, numerosi dispositivi medici, destinati soprattutto alla cura dei bambini ricoverati negli ospedali toscani.

Alla donazione, alla presenza della direzione aziendale, accolti dallo staff della Pediatria oltre al gruppo di lavoro di 'Io sto con Chiara' insieme alla struttura Sviluppo aziendale, convenzioni attive, progetti speciali, erano presenti il tenente colonnello Domenico Sodano, presidente di Vega onlus e comandante del 50° Gruppo Volo, il capitano Riccardo Russo, segretario di Vega Onlus, Gioacchino Gagliano 1° luogotenente e Francesca Ievoli, maresciallo 2° classe, entrambi membri del consiglio direttivo della Onlus.

'Io sto con Chiara' è un programma per reperire risorse alternative e integrative a sostegno di piani di sviluppo e obbiettivi strategici con il contributo di soggetti esterni, che l’Aoup ha lanciato nello scorso mese di giugno e che si può concretizzare attraverso donazioni, sponsorizzazioni, crowdfunding, Art Bonus, pubblicità. Sul sito www.ao-pisa.toscana.it tutte le informazioni nel banner appositamente allestito sull’homepage in alto a destra.