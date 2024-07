Soldati di forze speciali donano sangue in massa

Una donazione di sangue collettiva è stata la risposta del Centro addestramento per operazioni speciali (Ceaddos), di Pisa e dipendente dal Comando delle forze speciali dell’esercito (Comfose), all’appello lanciato dal Centro trasfusionale dell’Asl di Livorno sulla carenza delle scorte di sangue. I militari del Ceaddos, impegnati nella condotta di corsi specifici per operatori delle forze speciali dell’esercito, con il loro gesto aiuteranno chi è in difficoltà e necessita di una trasfusione di sangue. "Ringrazio i militari per la consueta disponibilità e generosità mostrata - dice Elena Sardano, direttrice del reparto di Immunoematologia e medicina trasfusionale Livorno - e spero vivamente che il loro esempio possa convincere molti altri giovani a venire al Trasfusionale in queste settimane estive anche solo per un primo colloquio o conoscere meglio la nostra attività. Negli ospedali il sangue è una necessità quotidiana che non conosce alcuna sosta essendo legato alle attività chirurgiche, ma anche al pronto soccorso, alle terapie oncologiche e molto altro. Per questo rivolgo il nostro appello ad utilizzare questi giorni di vacanza, magari prima di partire per le meritate ferie, a passare a trovarci".