Sold out per il laboratorio "Apilandia"

Tutto esaurito al 35° Salone del libro per l’evento laboratorio Apilandia di Pacini Editore. La storia e il viaggio sono stati i due temi che Pacini ha proposto alla kermesse. Ospiti di rilievo nel panorama nazionale hanno presentato, assieme agli autori, risultati di ricerche, domande e riflessioni. Allo stand 21 padiglione Oval, i tanti titoli e i libri del catalogo. Giovedì la casa editrice ha ritirato il premio “Amedeo De Cia”, per il secondo posto nella sezione ‘saggistica edita’ vinto da Claudio Staiti con "La grande guerra dei siciliani. Lettere, diari, memorie". Nella Sala Avorio del Lingotto è stato presentato il volume "Giovanni de’ Marignolli. Viaggio di un frate francescano nella Cina e nell’India del XIV secolo". Con la curatrice Paola Mocella sono intervenuti Andrea Balbo, Francesco Stella, Chiara Ombretta Tommasi. Poco dopo, nello stand della Regione Toscana (U149 Pad. Oval) Paolo Piacentini ha presentato il suo "Passo dopo passo. La cura del sé, dell’altro, del territorio", assieme al saggista Maurizio Pallante, alla giornalista Flavia Amabile e ai condirettori della collana New Fabric Carlo Andorlini e Luca Bizzarri. Partecipato il laboratorio scientifico ispirato al libro Apilandia ieri. Presenti gli autori Romano Zuffi e Massimo Panicucci con Maria Gaglioti (Pacini Editore), curatrice dell’evento.