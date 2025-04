Sogefarm Cascina, fatturato record. Chiude a 7.5 milioni, tante novità

Sogefarm Cascina Srl, la società partecipata dal Comune di Cascina che gestisce le farmacie di Cascina, Titignano, Latignano e San Sisto, archivia l’esercizio 2024 con numeri estremamente positivi, confermando il percorso di crescita costante intrapreso negli ultimi anni. Il fatturato ha infatti toccato i 7,5 milioni di euro, rappresentando il miglior risultato nella storia dell’azienda. Tra le principali operazioni realizzate nell’anno spicca la completa ristrutturazione della Farmacia Comunale 1, la più importante della rete Sogefarm, al centro del maggior investimento mai sostenuto dalla società. Il progetto ha previsto un rinnovo radicale degli ambienti, l’implementazione di tecnologie all’avanguardia e il potenziamento dei servizi offerti, con l’obiettivo di rendere la struttura più accessibile, efficiente e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini.

"Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti, che testimoniano la solidità di Sogefarm, frutto dell’impegno e del supporto dei dipendenti e dei collaboratori della Società. Questo importante traguardo è stato raggiunto anche grazie al continuo indirizzo e sostegno dell’amministrazione comunale, che ci ha permesso di proseguire il percorso di crescita e rinnovamento – afferma il dottor Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm Cascina Srl –. L’investimento della Farmacia Comunale n.1 di Cascina realizzato, in continuità con l’azione intrapresa negli anni precedenti, è coerente con la nostra mission: vogliamo continuare ad ampliare l’offerta di servizi al cittadino e rafforzare il nostro ruolo di partner sanitario globale, impegnato a fornire soluzioni innovative e accessibili per migliorare la salute e il benessere delle comunità che serviamo".

Sogefarm prosegue quindi il suo percorso strategico, puntando su sviluppo sostenibile, innovazione e ampliamento dei servizi alla cittadinanza. Per il 2025 si prevede un’ulteriore fase di crescita: è infatti in programma l’apertura della nuova Farmacia Comunale n.5 nella frazione di Zambra, iniziativa chiave per estendere la presenza territoriale della società e migliorare l’accessibilità ai servizi farmaceutici. "L’ampliamento dell’offerta - spiega ancora il dottor Ruocco – sarà accompagnato anche da nuove assunzioni, confermando l’impegno di Sogefarm non solo nel garantire servizi di alta qualità, ma anche nel favorire la crescita occupazionale locale. Sogefarm Cascina Srl si conferma così come una realtà di eccellenza, capace di coniugare performance economiche di rilievo con l’attenzione alla salute pubblica e al benessere della comunità".