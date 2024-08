Sofia orgoglio del Pesenti. Argento ai mondiali di Ocr

Incredibile medaglia d’argento per la diciottenne Sofia Marconi ai campionati mondiali di Ocr (Obstacle Course Race) disputati a San José in Costa Rica. "Non avevo grandi aspettative per questo mondiale, ma ho studiato attentamente il percorso e gli ostacoli per affrontare al meglio la competizione - ha raccontato dopo la premiazione la giovane atleta -. La prima parte è stata la più impegnativa a causa dei continui saliscendi degli scali dello stadio. Tuttavia, sugli ostacoli e sulla parte in piano sono riuscita a recuperare. Sono molto contenta sia del risultato ottenuto, sia del mio miglioramento personale". Le congratulazioni sono arrivate anche dal liceo scientifico sportivo di Cascina ‘Antonio Pesenti’, dove Sofia è stata appena promossa in quinta. Uno dei suoi professori ha spiegato come la giovane studentessa "abbia sempre saputo coniugare positivamente l’impegno sportivo con l’attività didattica mattutina".

"Noi del Pesenti siamo fierissimi di lei e ci uniamo al coro di applausi che merita - si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del liceo -. Questo è lo spirito che amiamo e che tentiamo di far emergere sempre nei nostri allievi". L’Ocr (letteralmente ‘Gara su tracciato a ostacoli’) affonda le sue radici nel primo Novecento, ma nasce come disciplina moderna negli anni Ottanta e rientra oggi nella categoria degli sport emergenti. Al running, su percorsi misti e di varie lunghezze (dai 3 km ai 15 km), si unisce il superamento di ostacoli naturali e artificiali, come prove di agilità, equilibrio, forza, resistenza, brachiazione. Sofia è riuscita a aggiudicarsi la medaglia nella gara ‘short, 3km con 20 ostacoli’, risultato ancora più importante se si pensa che, delle quindici ragazze italiane del team, l’atleta cascianese è stata l’unica ad arrivare sul podio. Prima della partenza Sofia si era detta "orgogliosa di rappresentare l’Italia in una competizione mondiale e di confrontarmi con atlete di altissimo livello". "Il mio obiettivo - aveva dichiarato - è quello di migliorare il quinto posto dello scorso anno in Belgio". Un obiettivo che la diciottenne di Casciana Terme Lari ha raggiunto in pieno, portando a casa uno splendido argento.

S.T.