Società Bagni di Casciana. Corso per operatori termali

La Società Bagni di Casciana S.r.l. indice un bando per l’ammissione ad un corso di addestramento, della durata complessiva di 50 ore, per le figure di operatori termali addetti ai fanghi, bagni, idromassaggi e terapie inalatorie. Il corso si articolerà in una parte teorica (6 ore) ed una pratica (44 ore). Il corso si svolgerà nella sede della Società Bagni di Casciana e la frequenza sarà obbligatoria. Sono ammesse assenze pari al 5% dell’orario complessivo e comunque non più del 10% della parte teorica. Superato tale limite gli allievi saranno esclusi. Al termine gli allievi saranno ammessi ad un esame finale: il punteggio riportato nelle varie prove determinerà una graduatoria di merito valida fino al 31.12.2025. Entreranno a far parte della graduatoria finale i candidati che avranno ottenuto per ogni singola prova, sia scritta che pratiche, almeno il 70% del punteggio massimo previsto per ogni singola prova. Domande entro e non oltre le 12 del 14 marzo. Dettagli del bando e requisiti richiesti sono consultabili sul sito www.termedicasciana.com nella sezione bandi di selezione.