Sociale, pubblicato il bando per il Bonus Mamma e Bebè: i requisiti per la domanda

Pisa, 22 novembre 2024 – Pubblicato il bando per richiedere il contributo una tantum “Bonus Mamma e Bebè 2024”, pensato per supportare i neogenitori nell’acquisto di beni di prima necessità per la nascita e la maternità. A partire da oggi, venerdì 22 novembre, e fino al 16 gennaio 2025, i residenti del Comune potranno presentare domanda per accedere a questa misura di sostegno.

Il contributo sarà assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili che quest’anno ammontano a 114mila euro. Ogni beneficiario potrà ricevere fino a un massimo di 1.500 euro, spendibili entro il 31 dicembre 2025 presso farmacie ed esercizi commerciali aderenti.

“Con questa iniziativa – dichiara l’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno – la nostra amministrazione conferma ancora una volta il proprio impegno a sostenere le famiglie in uno dei momenti più importanti e delicati della vita: la nascita di un figlio. Rispetto allo scorso anno abbiamo ulteriormente implementato il budget messo a disposizione sulla misura, stanziando 114mila euro, 14mila in più rispetto al 2023, un segnale concreto di vicinanza e attenzione, che mira a garantire un aiuto immediato e mirato per affrontare le spese legate alla maternità e alla prima infanzia. A partire dai prossimi giorni le famiglie del territorio comunale che hanno avuto un figlio in questo 2024, saranno avvertite dell’opportunità di poter richiedere questo importante supporto con una lettera che sarà racapitata direttamente nelle loro case”.

REQUISITI E DOMANDE. Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Pisa, cittadinanza italiana, UE o non UE con regolare permesso di soggiorno; avere un/a figlio/a nato/a nel periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 oppure, in caso di adozione o affidamento preadottivo, il/la figlio/a deve essere iscritto/a nel nucleo familiare di riferimento nel 2024; attestazione ISEE 2024 con un valore massimo di 25.000 euro.

Le domande dovranno essere inoltrate online attraverso il portale del Comune di Pisa al seguenti link: https://servizi.comune.pisa.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_SOC_036. Gli interessati possono accedere al servizio tramite credenziali SPID, CIE o CNS. È previsto un supporto per la compilazione della domanda presso l'URP e i centri di faacilitazione digitale del territorio: presso l’URP del Comune, su appuntamento https://www.comune.pisa.it/prenota_appuntamento#/prenota_appuntamento oppure chiamando il numero 050 910320; presso il Centro polivalente San Zeno in via San Zeno n. 17, il Centro Polivalente Pisanova in via Viale n. 2, e nei locali a lato della Palestra Popolare Cep, in via Bonamici n. 8, su appuntamento chiamando il numero 050 7846982 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Il bando è consultabile al seguente link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-mamma-e-bebe. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio sociale del Comune di Pisa al seguente recapito [email protected]