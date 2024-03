Sociale: pubblicate le graduatorie per Bonus Anziani, Mamma e bebè e Benzina

Pisa, 12 marzo 2024 – Pubblicate in questi giorni le graduatorie definitive dei beneficiari di tre misure sociali di sostegno a cittadini in difficoltà erogate dal Comune di Pisa: Bonus Anziani, Bonus Mamma e Bebè e Bonus Benzina. Per tutti i beneficiari dei contributi e per gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa “Buoni Comune di Pisa”, ci sono novità nelle modalità di erogazione dei contributi sociali.

BONUS ANZIANI. L’agevolazione prevede un contributo una tantum fino a un massimo di 2400 euro a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa e con un ISEE pari o inferiore ai 25mila euro. Sulla misura l’amministrazione ha messo a disposizione 410mila euro. Le istanze ammesse a contributo sono state in totale 247. Ad ogni beneficiario è stato riconosciuto un contributo pari a 1659 euro.

BONUS MAMMA E BEBÈ. L’agevolazione consiste in un contributo fino a 1500 euro per ogni figlio nato nel 2023, spendibile presso farmacie ed esercizi commerciali convenzionati per l’acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita, alla maternità e ai bisogni che la famiglia incontra nel particolare momento della nascita di un figlio/a. Sulla misura sono stati messi a disposizione 100mila euro. In totale i beneficiari del sono stati 152 (dei quali 2 riferiti a nascite gemellari) per un contributo di 649 euro per ogni figlio nato nel 2023.

BONUS BENZINA. L’agevolazione prevede il riconoscimento di contributo una tantum in favore dei nuclei composti da una o due persone e con un reddito ISEE fino a 15mila euro per l’acquisto di carburante per il proprio mezzo di trasporto. Il contributo economico erogato è di 75 euro per un nucleo di un componente e di 150 euro per un nucleo di due componenti. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione sulla misura 25mila euro. Le istanze ammesse al contributo sono state 220 (106 per un componente e 114 per due componenti).

“Con le tre misure di sostegno – spiega l’assessore alle politiche sociali Giovanna Bonanno – la nostra amministrazione conferma ancora una volta l’attenzione e l’impegno verso famiglie e cittadini in difficoltà. Si tratta di interventi per i quali abbiamo messo a disposizione importanti risorse, pari complessivamente a 535mila euro, per dare un aiuto concreto alle tante necessità che caratterizzano la vita dei nuclei familiari con bambini in arrivo o che si trovano a vivere situazioni delicate come l’assistenza ad una persona anziana non autosufficiente. Oltre agli investimenti economici, come Comune abbiamo puntato a facilitare e rendere meglio spendibili i bonus erogati. Abbiamo elaborato un nuovo sistema e un portale specifico, già online, che promuove azioni a sostegno delle famiglie all’interno di un sistema integrato di offerta di prodotti e servizi che coinvolge le attività commerciali quali farmacie, parafarmacie, supermercati, negozi di articoli sanitari, studi medici. In questo modo sarà semplificata l’erogazione sia per gli utenti beneficiari che per gli esercizi economici”.

Il Comune di Pisa ha dato vita al portale telematico www.pisa.bonuspesa.it, già attivo da alcuni giorni, che comporta una facilitazione per i negozi aderenti che non dovranno più utilizzare il Pos fisico (specifico per la Carta Sanitaria) e una tutela in più per i cittadini che riceveranno un PIN a protezione dei loro acquisti. L’importo dei vari bonus erogati di volta in volta dal Comune, sarà assegnato al cittadino associando l’importo del buono al Codice Fiscale dello stesso. Il cittadino beneficiario attraverso l’utilizzo di un telefono cellulare, riceverà dal Comune un semplice SMS con l’indicazione dell’importo riconosciuto e un codice PIN per il suo utilizzo, insieme ad un link nel quale visualizzare tutti gli esercizi commerciali aderenti.

Per gli esercizi commerciali è possibile in ogni momento aderire alla piattaforma. La procedura non prevede alcun costo a carico dell’esercente: si tratta di un POS WEB e di conseguenza non è previsto l’utilizzo di ulteriori strumenti e software specifici.

Il portale telematico www.pisa.bonuspesa.it è raggiungibile da tutti i device (personal computer, smartphone e tablet) ed è lo strumento attraverso il quale saranno gestiti i bonus sociali alle famiglie ed effettuate le transazioni per l’acquisto di prodotti e servizi presso gli operatori economici aderenti. Le somme erogate sono spendibili unicamente presso i negozi e i supermercati aderenti all’iniziativa “Buoni Comune di Pisa” e solo per l’acquisto di prodotti alimentari (non alcolici e super alcolici); prodotti per l’infanzia e per l’igiene per l’infanzia (omogeneizzati, biscotti, latte, pannolini, ecc.); prodotti per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la sanificazione, ecc); prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici ecc.); prodotti Parafarmacia; prodotti di sanitaria (supporti, ausili ecc.); prestazioni mediche.

Elenco degli esercizi commerciali ad oggi convenzionati: Farmacia Comunale 1 Via Pasquale Pardi 3, Tel. 050 24311. [email protected]; Farmacia Comunale 2 Via XXIV Maggio 63, Tel. 050 562222 [email protected]; Farmacia Comunale 3 Via Angelo Battelli, 17, Tel. 050 542902. [email protected]; Farmacia Comunale 4 Piazzale Donatello 16, Tel. 050 532316; [email protected]; Farmacia Comunale 5 Via Giovanni Battista Niccolini 6/a, Tel. 050 560258 [email protected]; Farmacia Comunale 6 Aeroporto Internazionale di Pisa, Piazzale D’Ascanio 1, Tel. 050 500363 [email protected]; Parafarmacia di Calambrone Viale del Tirreno 353, Tel. 050 7846893 [email protected]; Farmacia Dinucci Via Conte Fazio 21, Tel 050 24219; Unicoop Porta a Mare Via Ponte a Piglieri 2 Tel 0502231499; Unicoop Pisa Cisanello Via Manara Valgimigli 1 Tel 0503139599; Unicoop Pisa San Giusto Via Pasquale Pardi 4 Tel 050503424; Unicoop Pisa Porta a Lucca Via di Gello 31 Tel 050830262; Unicoop Marina di Pisa Via Pietro Moriconi 73 Tel 050311019; Unicoop Tirrenia Piazza Belvedere 6 Tirrenia Tel 050384699; Unicoop Superstore Via Fosso Vecchio Cascina Tel 0507531; Biofarma Via Fiorentina 141, Tel 050983284.

Attualmente sono in erogazione i seguenti bonus: Bonus Anziani https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/bonus-anziani-2023. Bonus Mamma e Bebè https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/bonus-mamma-e-bebe-2023 Per informazioni: Ufficio Sociale - Palazzo Gambacorti – Piano Terra. Antonella Baronti 050 910611- [email protected]; Michela Deri 050 910265 - [email protected]; Eleonora Cavina 050 910 214 - [email protected].