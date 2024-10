Sociale: c’è il bando per la candidatura a garante dei diritti degli anziani

Pisa, 15 ottobre 2024 – È stato pubblicato il bando per presentare le candidature per diventare Garante per i diritti degli anziani. L’avviso è rivolto a “figure di indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche umane o del mondo del volontariato, nel settore geriatrico, nel settore psicologiche e/o sociali o pedagogiche ovvero delle attività sociali educative psicosociali nei servizi del pubblico e del privato sociale attivi nel territorio comunale”. Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e che aspirano all’incarico possono inviare domanda in carta libera entro mercoledì 13 novembre.

“Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del regolamento comunale che istituisce questa importante figura – dichiara l’assessore alle pari opportunità del Comune di Pisa, Gabriella Porcaro - abbiamo voluto pubblicare in maniera tempestiva il bando di selezione al fine di individuare una figura di riferimento che tuteli la condizione della fascia di età non più giovane della popolazione cittadina. Auspichiamo la massima partecipazione affinché la popolazione anziana possa finalmente contare su una figura capace di mettere in campo ad ogni livello tutte le azioni necessarie per venire incontro alle esigenze delle persone anziane, con lo scopo di porre i nostri cittadini ultrasessantacinquenni al centro di politiche integrate e trovare sempre maggiori opportunità che consentano loro di mantenere un ruolo attivo all’interno della comunità. La tutela delle persone anziane è un tema che ci sta particolarmente a cuore e la nostra amministrazione punta a valorizzare la presenza dei cittadini ultrasessantacinquenni nella comunità mettendo in campo misure volte a favorire la loro inclusione evitando il loro isolamento promuovendo iniziative che favoriscano l’invecchiamento attivo”.

DOMANDE. L’avviso è consultabile a questo link. Tutti coloro che sono in possesso dei requisiti e aspirano all’incarico di Garante possono inviare domanda in uno dei seguenti modi: per pec al seguente indirizzo: [email protected] - consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, lungarno Galilei n. 43, Palazzo Pretorio, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12,30 con apertura pomeridiana martedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 17. La scadenza ultima per presentare la propria candidatura è mercoledì 13 novembre.