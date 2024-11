Sinistra dem a Marina. Focus "giustizia climatica". Pensando al Pd del domani

PISA

Un nuovo appuntamento per l’area progressista del Pd pisano, con la quarta assemblea organizzata in vista del congresso per eleggere il nuovo segretario comunale. L’incontro si svolgerà domani alle 18 a Marina di Pisa, presso il circolo Arci Il Fortino. Lo slogan scelto per l’evento è "Salvare Marina", per "sottolineare la nostra vicinanza ai cittadini marinesi in questi giorni difficili", spiega Vladimiro Basta, riferendosi alle mareggiate delle scorse settimane.

Prosegue dunque la road map della sinistra dem, che non ha ancora preso una decisione definitiva sul candidato alla segreteria comunale, il quale dovrà sfidare Mario Iannella. Quest’ultimo, esponente dell’area Bonaccini, è in attesa di un avversario ormai da quasi un anno.

"È ancora in corso la redazione della piattaforma congressuale, che raccoglierà i contributi di molti, militanti ed esperti, per arrivare solo successivamente a una rosa di nomi", aveva spiegato a La Nazione lo stesso Vladimiro Basta (nella foto sopra). L’ex consigliere dem è considerato tra i possibili candidati, ma tra i nomi più accreditati figura anche Enrico Bruni, consigliere comunale e attuale segretario cittadino dei Giovani Democratici.

Nel frattempo, nei giorni scorsi, otto segretari di circolo hanno sottoscritto un appello al segretario regionale Emiliano Fossi, chiedendogli di "porre fine all’incresciosa situazione in cui versa l’unione comunale di Pisa, ormai da troppo tempo in attesa di un rinnovo naturale".

A Marina, invece, il dibattito di domani sarà incentrato sul litorale, sull’erosione costiera e sul cambiamento climatico. "La nostra segreteria – ha spiegato Basta – nel suo programma ha dato largo spazio ai temi della giustizia climatica, della transizione ecologica, della decarbonizzazione, del non consumo di suolo, della mobilità sostenibile e delle comunità energetiche. Marina è un luogo simbolico per discutere di questi argomenti e per ascoltare i vostri suggerimenti. Quale PD vogliamo, a Pisa, a Firenze e a Roma? Noi speriamo che si affermi ovunque la voglia di un partito nuovo".

Enrico Mattia Del Punta