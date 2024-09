Sicurezza informatica, l’intesa. Unicoop Firenze e Polizia Postale. Come fermare i cyber attacchi

Condividere e analizzare informazioni per prevenire e contrastare cyber attacchi, segnalare le emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti informatici, sensibilizzare il grande pubblico sui rischi informatici.

Sono alcune delle azioni previste dal Protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici su sistemi informativi critici sottoscritto da Unicoop Firenze il Centro operativo per la sicurezza cibernetica – Cosc Toscana della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. I contenuti sono stati presentati ieri nel corso di una conferenza stampa nella sede di Unicoop Firenze alla presenza di Lorena La Spina, dirigente Cosc Toscana, Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicoop Firenze e Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze. Obiettivo della cooperazione fra il Cosc Toscana e Unicoop Firenze, ispirata al principio della sicurezza partecipata, è ridurre i danni e i costi conseguenti a interruzioni dei servizi erogati attraverso i sistemi informatici e di telecomunicazioni, a vantaggio dell’intera collettività.

"Tra il 2018 ed il 2022 – osserva Lorena La Spina – gli attacchi informatici sono stati caratterizzati da una tendenza in forte aumento, ai danni di enti governativi, pubbliche amministrazioni, società che operano in settori strategici dell’economia e del mercato. Le tecniche utilizzate dai malviventi sono sempre più sofisticate, al fine di aggravare le conseguenze degli attacchi. Attraverso protocolli come quello stipulato con Unicoop Firenze, la Polizia postale mira a potenziare e a rendere sempre più efficace la collaborazione e lo scambio informativo con i soggetti istituzionali e con le associazioni e le imprese che operano in settori strategici".

"Siamo davvero molto soddisfatti – osserva Francesca Gatteschi, direttrice soci Unicoop Firenze – di avviare questa collaborazione fondamentale per migliorare la sicurezza dei nostri sistemi e per fornire ai nostri soci e clienti informazioni e strumenti di tutela su un tema così centrale e critico come quello dei crimini informatici. Insieme alla Polizia Postale, con questo progetto di “sicurezza partecipata” vogliamo lavorare sulla prevenzione e costruire una consapevolezza diffusa su come cogliere le opportunità della tecnologia, limitandone i rischi".

Nei prossimi mesi, nei punti vendita Unicoop Firenze, verranno organizzati alcuni appuntamenti aperti a tutti a cura della Polizia Postale, per sensibilizzare i cittadini sulle truffe informatiche, chiarire dubbi e fornire indicazioni utili su come difendersi. Info: https://informatorecoopfi.it/.