Si inaugura sala Margherita Hack

Domani alla Città del Teatro si inaugurerà la sala Margherita Hack, alle 18 si terranno i saluti istituzionali e la presentazione del nuovo allestimento della sala con Pier Paolo Tognocchi presidente e Cira Santoro direttrice artistica della Fondazione Sipario Toscana – La Città del Teatro, Massimo Carpinelli direttore dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina, Michelangelo Betti sindaco e Bice del Giudice assessore alla Cultura del Comune di Cascina.

Alle 19 andrà in scena ‘Le Mappe del Cosmo. Storie che hanno cambiato l’Universo’, uno spettacolo curato e prodotto da Ego in cui il pubblico sarà trasportato dalle voci di Diana Hobel e Marco Sgarbi e dai disegni di Gabriele Peddes, a rivivere le storie di scienziati e scienziate che hanno rivoluzionato la visione dell’universo, dal Big Bang alla scoperta delle pulsar, fino alla rivelazione delle onde gravitazionali. Una performance andata già in scena al Festival della Scienza di Genova. Per lo spettacolo, ad ingresso libero su prenotazione, sono rimasti pochissimi posti disponibili.

Alle 20, brindisi con gli intervenuti. Info 050744400 biglietteria@lacittadelteatro.it.