Si cercano 190 addetti per accendere la Luminara

Mancano tre settimane alla Luminara di San Ranieri del prossimo 16 giugno e tutto è quasi pronto su due versanti. Prima di tutto il Comune di Pisa ha sciolto le riserve sui lampanini, dopo i problemi dello scorso anno che avevano visto spegnersi molte luci sui lungarni. Secondariamente l’agenzia l’agenzia per il lavoro Etjca S.p.A ha ricevuto dal Comune di Pisa l’affidamento per la selezione del personale da impiegare nell’ accensione dei circa 100mila lumini che illumineranno le facciate dei lungarni. Si cercano 190 persone da reperire tra disoccupati, cassintegrati e studenti che, con un rapporto di somministrazione di lavoro, saranno incaricati della collocazione di bicchieri e accensione dei lumini sulla biancheria, precedentemente collocata sui ponti della città e sugli edifici dei Lungarni. Richiesta disponibilità a prestare attività lavorativa il 16 giugno dalle ore 15.15 alle 21.15. In caso di eventuale necessità di servizio potrà essere richiesto lo svolgimento di un’ora di straordinario per ciascun operatore. "Abbiamo appena concluso la sperimentazione sui tappi dei lampanini individuando in quello con il foro nella parte centrale e 7 piccoli fori intorno la tipologia più performante in ogni variante di condizione climatica - dice l’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini -. Siamo fiduciosi che questi nuovi tappi possano garantire una maggior durata di accensione, anche se naturalmente non è possibile intervenire su tutte le variabili meteo".

Bedini ha annunciato anche una novità: "Ci sarà una sorpresa che riguarderà le biancherie di Ponte di Mezzo che saranno dedicate a San Ranieri - prosegue l’assessore -. Saranno recuperate alcune biancherie dai palazzi dei lungarni sui quali non possono essere montate a causa di lavori e sono rientrate anche le biancherie restaurate della Chiesa della Spina. Ci siamo infine fatti carico del montaggio delle biancherie anche sui palazzi di proprietà dell’Università e della Scuola Normale, oltre che di alcuni palazzi privati, perché riteniamo fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione dei residenti dei Lungarni". Per quanto riguarda i dettagli della selezione del personale per il personale da impiegare sui lungarni bisognerà avere un’età non inferiore a 18 anni, essere residenti a Pisa o in provincia e sarà valutata l’esperienza maturata nello stesso ruolo in precedenti edizioni della Luminara, oltre ai criteri prioritari. Per rispondere all’annuncio è possibile rivolgersi all’agenzia Etjca spa in via Prov.le Francesca Sud, 17, Santa Croce sull’Arno (PI), telefonare al numero 05711551812 oppure inviare la propria candidatura all’indirizzo [email protected]