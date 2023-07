Sharon è miss isola d’Elba "Ora inizio a sognare"

Si chiama Sharon Gruttadauria, ha 26 anni, siciliana d’origine ma residente a Cascina in provincia di Pisa, ed è la nuova Miss Isola d’Elba, la vincitrice del concorso di bellezza abbinato a Miss Italia che si è svolto a Lacona e a Capoliveri sotto l’organizzazione del Comune di Capoliveri, della Syriostar e della Fondazione PazzEvents. Erano ben 23 le ragazze aspiranti alla fascia di Miss Isola d’Elba, che proietta la vincitrice direttamente alle pre-finali di Miss Italia, ma dopo la serata finale di Capoliveri, svolta di fronte ad un pubblico straripante ed entusiasta, l’attenzione è tutta sulla vincitrice. "Non mi ero mai cimentata in un concorso di bellezza prima di quest’anno – ci ha detto Sharon, emozionata ma sicura di sé – ed è stato tutto bellissimo ma molto difficile allo stesso tempo, perché le ragazze erano tutte molto belle, simpatiche e preparate. Siamo stati accolti da una organizzazione impeccabile, ci siamo sentite coccolate da quando siamo arrivate in traghetto e quasi non abbiamo avuto il tempo di guardarci in torno per guardare le bellezze naturalistiche dell’isola d’Elba". Sharon, dopo essersi laureata tecnico di radiologia medica, lavora all’ospedale di Cisanello, a Pisa. E’ fidanzata da quattro anni con un ragazzo conosciuto in Toscana, ama il trekking, il disegno ed è affascinata dal mondo dell’estetica. E adesso come cambierà la sua vita? "Beh, ora è il momento di iniziare a sognare – ha detto ancora Sharon – dopo una laurea, il lavoro, l’acquisto di una casa, proverò a percorrere fino in fondo il percorso che mi si è aperto davanti vincendo la fascia di Miss Isola d’Elba. E poi vorrei tornare qui sull’isola appena possibile – ha concluso – è un posto meraviglioso e sono rimasta stregata dalla sua bellezza".