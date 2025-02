Sfidando Adorante. Si affrontano i bomber

Chi avrà la meglio tra Lind e Adorante? La sfida di questo pomeriggio mette di fronte i due attaccanti simbolo delle due formazioni, tra i più in forma della categoria. Il primo naturalmente è Alexander Lind, giunto in nerazzurro con un acquisto record, il più importante della storia del Pisa, pari a 3,6 milioni di euro. Dopo un mese di ambientamento è diventato un ariete, mettendo a segno 6 reti e 3 assist in 21 presenze. Grazie al suo pressing e al suo carattere si è guadagnato un posto speciale nel cuore dei tifosi. Il danese è considerato un leader silenzioso, ma già un punto di riferimento per lo spogliatoio, come dimostrato dal sostegno ai compagni e dal suo comportamento dopo l’espulsione contro il Cittadella, con le scuse chieste anche alla piazza. Rientra dopo una gara di squalifica ed è pronto a tornare in pianta stabile tra i titolari. Tocca poi ad Andrea Adorante, bomber gialloblù che sarà di scena all’Arena dopo la doppietta contro il Cosenza e il premio di miglior giocatore della giornata assegnato dalla Lega B nell’ultimo turno di campionato. Adorante si troverà di fronte Antonio Caracciolo, il difensore nerazzurro che all’andata ha faticato a contenerlo nella vittoria per 2-0 della Juve Stabia. Il centrale del Pisa, in un’intervista, lo inserì tra i migliori attaccanti emergenti del campionato, tanto che perfino il Pisa lo aveva trattato nell’ultima finestra di calciomercato, all’inizio di gennaio. Dal match dell’andata Adorante ha cambiato marcia, passando da un solo gol a inizio stagione ai 12 attuali, con 2 assist in 24 partite. L’attaccante è esploso lo scorso anno con la maglia delle Vespe, dopo un’esperienza altalenante alla Triestina. Sotto la guida di Guido Pagliuca è diventato un finalizzatore letale, confermandosi uno dei pilastri della Juve Stabia con un contratto fino al 30 Giugno 2027. Un duello di tutto rispetto tra i due attaccanti, con caratteristiche diverse, in un match che anticipa le delicate sfide del Pisa contro Sassuolo e Spezia.

Michele Bufalino