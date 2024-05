Seung ri-cambia avvocato. Prima riunione fra periti

Ha nominato, di nuovo, l’avvocato Andrea Pieri. Gianluca Paul Seung, di Torre del Lago, in carcere con l’accusa di aver aggredito e ucciso la dottoressa Barbara Capovani, ha cambiato difensore. All’inizio erano sia l’avvocato Pieri che il collega Parrini a tutelarlo, poi, a novembre scorso, aveva nominato Alessia Ratti del foro di Firenze, proprio al posto di Pieri. Quindi, la decisione di tornare indietro in questi giorni. Sconosciute, al momento, le ragioni.

Nell’ultima udienza, il 15 maggio scorso, era stata programmata l’audizione dell’imputato, ma il 36enne ha rinunciato a comparire affermando di voler prima essere sottoposto a perizia, visita che aveva rifiutato precedentemente. Risulta difficile che possa deporre, però, d’ora in avanti. Intanto, il 30 maggio è previsto un primo incontro online fra i periti per concordare le modalità con cui procedere. La Corte ha accordato un’integrazione della perizia già effettuata e non una nuova. Era stata la difesa a chiedere, alla luce della nuova disponibilità del loro assistito a farsi visitare, almeno un aggiornamento. La prossima udienza sarà il 19 giugno dove verranno ascoltati altri zii del giovane. Il fratello della madre è stato già sentito come testimone della difesa. Inoltre, sarà convocato il professor Pietro Pietrini che l’ultima volta non aveva potuto essere in aula per un altro impegno professionale. Seung è stato sottoposto a più perizie, ma solo il professore lo aveva dichiarato incapace di intendere e volere.

"E’ la sola perizia che conclude in questo senso – aveva ricostruito in aula il professor Rolando Paterniti, che ha diretto l’Uo di Psichiatria Forense e Criminologia Clinica a Careggi, consulente della sostituta procuratrice Lydia Pagnini – le altre lo hanno dichiarato capace". "I colleghi Antonella Armani, Mauro Mauri, Gabriele Rocca e Ariatti e Ferracuti", aveva aggiunto l’ex primario del reparto di psichiatria dell’ospedale Versilia, Mario Di Fiorino, oggi in pensione, hanno concoluso per la capacità".

Alla nuova consulente di parte, la dottoressa Maria Tiziana Neri, con studio a Firenze, il 36enne ha espresso la volontà di farsi visitare, in passato si era rifiutato per due volte.

Ci sarà poi un’altra udienza prima del feriato, il 17 luglio.

I risultati dell’integrazione della perizia saranno noti e illustrati probabilmente, però, solo dopo l’estate.

Antonia Casini