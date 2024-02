Servizio mensa di Pontedera. Assunzioni part time

Jobtech, agenzia per il lavoro 100% digitale, ricerca di un/a addetto/a mensa a Pontedera, per conto di nota azienda operante nel settore della ristorazione collettiva. Stipendio: inquadramento al livello 6 del Ccnl Turismo Pubblici Esercizi; giorni e orari di lavoro: Dal lunedì al sabato, 3h al giorno nella fascia dalle 18 alle 21, durata contrattuale: iniziale contratto fino a 4 mesi in somministrazione, possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Requisiti affinità con il settore ristorazione e passione per la cucina. Capacità di lavorare in squadra. Precisione e attenzione al dettaglio nella preparazione pasti. Rispetto delle norme igienico-sanitarie e sicurezza alimentare. Responsabilità, assistenza nella preparazione e presentazione dei pasti per gli ospiti della mensa. Pulizia e igiene dell’area di lavoro e delle attrezzature utilizzate. Assicurare che gli alimenti siano serviti correttamente e in modo appetitoso. Collaborare col personale della cucina per garantire un servizio efficiente e di qualità. Supportare nel riordino dell’area mensa al termine del servizio. https://jobtech.it