Servizio energia, il Comune di Pisa rinnova l’accordo per gli immobili di proprietà

Pisa, 17 novembre 2023 - A ridosso della stagione invernale l’amministrazione comunale ha provveduto a rinnovare l’accordo per il servizio energia presso gli immobili di proprietà e in uso all’Ente. “Sono soddisfatto – dichiara il Vicesindaco con delega all’edilizia scolastica Raffaele Latrofa – di poter questo accordo con l’azienda che in questi ha svolto bene il proprio lavoro senza importanti disservizi. L’offerta, così rappresentata dai tecnici comunali, è migliorativa rispetto ai parametri offerti dalla Consip. Con questo secondo accordo si va anche a completare il rinnovo delle caldaie del patrimonio comunale, installando impianti di ultima generazione con ulteriori risparmi energetici per l’Ente”. Si tratta di un accordo di sei anni con la società Engie Italia spa trovato sulla base di una revisione dei prezzi e nell’ottica di trovare la soluzione più idonea per la gestione del servizio calore con la migliore qualità in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Il canone annuo è inferiore a un milione di euro e l’accordo trovato per tempo permette di garantire un corretto riscaldamento di scuole, uffici ed edifici comunali.

M.B.