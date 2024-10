Servizi: aperte le domande per iscriversi all’albo di scrutatori e presidenti di seggio

Pisa, 16 ottobre 2024 – Gli elettori del Comune di Pisa che desiderano essere iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore e/o di presidente di seggio elettorale possono presentare la relativa domanda.

REQUISITI. Per l'iscrizione nell'Albo degli scrutatori è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola media Inferiore; non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti; non essere medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti; non essere Segretari Comunali o dipendenti comunali addetti a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali; non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Per l’iscrizione nell'Albo dei Presidenti di seggio è invece necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola media Superiore; non essere dipendenti dei Ministeri dell'Interno e dei Trasporti; non essere medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti; non essere Segretari Comunali o dipendenti comunali addetti a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali; non essere candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione; non aver superato il settantesimo anno di età alla data della votazione.

DOMANDE E SCADENZE. Per presentare domanda per l'iscrizione nell'Albo degli scrutatori c’è tempo fino a sabato 30 novembre. Per presentare domanda per l’iscrizione nell’albo dei Presidenti di seggio c’è tempo fino a giovedì 31 ottobre.

Le domande possono essere spedite per posta o consegnate - presso l'Ufficio Elettorale - personalmente dall'interessato o da altra persona. In caso di invio tramite mail a [email protected] è necessario allegare alla domanda la copia di un documento di identità. Coloro che sono già inseriti negli albi non devono rinnovare la domanda.

INFORMAZIONI E ALLEGATI. Tutte le informazioni su come presentare domanda e la relativa modulistica sono reperibili presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Pisa e ai seguenti link: per scrutatore di seggio; per presidente di seggio.