"Serie C, playoff promozione: Cesena, Mantova e Juve Stabia in lotta per la Serie B"

Non c’è solo la Serie B alle prese con le partite decisive della stagione. Anche in Serie C si stanno giocando gli spareggi promozione. In attesa di conoscere la "collega" che le seguirà al piano superiore ci sono le vincenti dei tre gironi: il Cesena – che dopo aver letteralmente strapazzato la concorrenza nel Girone B, si è assicurato anche la Supercoppa di C -, il Mantova (capolista del Girone A) e la Juve Stabia (vincitrice del Girone C). I playoff sono giunti al ritorno dei quarti di finale e non mancano le sorprese. Le quattro partite verranno disputate tutte stasera, fischio d’inizio alle 20.30: le tre compagini sono chiamate a recuperare lo svantaggio accusato nel match di andata. Il Padova sul terreno dell’"Euganeo" tenta la doppia rimonta ai danni del Vicenza, capace di trionfare 2-0 al "Menti" con la doppietta del centravanti Ferrari. Partono invece con un passivo di una sola rete la Torres e l’Avellino. I sardi nello stadio di casa "Sanna" proveranno a rimontare il gol beneventano realizzato da Talia nella gara di andata. Al "Partenio-Lombardi" invece l’Avellino tenterà di equilibrare la vittoria del Catania marchiata Cianci. Unica testa di serie a non essere scivolata nella sfida di andata dei quarti di finale è la Carrarese, che in casa della Juventus Next Gen ha impattato sull’1-1: agli azzurri, in un "Dei marmi" pieno in ogni ordine di posto, sarà sufficiente non perdere per staccare il pass per la prima, storica semifinale dei playoff di Serie B della loro storia. Per regolamento al termine dei novanta minuti delle sfide di ritorno festeggerà il passaggio del turno la formazione che avrà segnato il maggior numero di reti: in caso di parità, approderà in semifinale la squadra meglio piazzata in campionato. Già definite, infine, il quadro delle semifinali (che si giocheranno tra il 28 maggio e il 2 giugno): la vincente tra Carrarese e Juve si incrocerà con Benevento o Torres, mentre Avellino o Catania sfideranno Padova o Vicenza.

M.A.