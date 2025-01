Sei posti per il servizio civile nelle Acli

Con i più fragili del territorio. è l’esperienza ,di servizio civile proposta dalle Acli provinciali di Pisa e Lucca, rivolta a sei giovani fra il 18 e i 28 anni (italiani, di Paesi Ue o con regolare permesso di soggiorno). Per presentare domanda c’è tempo fino alle 14 di martedì 18 febbraio.

Tre dei giovani saranno inseriti in “Energie di comunità”, progetto che si propone di attivare il potenziale inespresso delle comunità più fragili valorizzandone reti di prossimità e il protagonismo dei cittadini. Due saranno coinvolti in “La forza delle famiglie”, sostegno rivolto ai più vulnerabili in situazione di povertà educativa, economica e sociale. Uno, infine, sarà destinato a “Radici”, progetto per l’inclusione e il benessere degli over65 attraverso attività educative, motorie, di formazione digitale e culturali per contrastare l’isolamento sociale, ridurre il digital divide e favorire l’invecchiamento attivo e integrato nella comunità.

I progetti hanno una durata di 12 mesi e, un orario di servizio di 25 ore settimanali. I selezionati, previa la sottoscrizione di contratto con il Dipartimento delle politiche giovanili, riceveranno un assegno mensile di 507,3 euro al mese. Prevista anche una formazione.

Info: www.scelgoilserviziocivile.gov.it, www.acli.it/serviziocivile/ e [email protected]. Tel. 392.3494890.