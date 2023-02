Segretario Pd: tutti i seggi delle primarie

Domenica sera il Pd avrà un nuovo segretario nazionale e un nuovo segretario regionale. Alle primarie aperte nei gazebo si sceglie tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini, con la prima che ha chiuso la tornata di voto tra gli iscritti dem avanti di appena 6 voti. Gazebo aperti dalle 8 alle 20 dove si potrà anche scegliere tra Emiliano Fossi (mozione Schlein) e Valentina Mercanti (mozione Bonaccini) per indicare chi guiderà il partito regionale. Sono 93 seggi dove sarà possibile andare a votare per le primarie dem. A Pisa si vota nella sede Pd di Cisanello, al circolo San Biagio, al gazebo di Logge di Banchi, al circolo "Cavallino rosso" a Porta a Mare, nei circoli Arci di Cep, Putignano, Marina di Pisa, Riglione, Alberone a San Giusto, alla sede Pd alla Leopolda, alla scuola corale di via Contessa Matilde a Porta a Lucca e nel gazebo di via Battelli a Pratale. In provincia si vota invece alla Torre Civica di Bientina, al circolo Pd di Buti, al teatro "Vittoria" di Cascine di Buti, al circolo Arci "La Pieve" di Calci, nella sala "Don Angelo Orsini" di Calcinaia, al circolo operaio a Fornacette, all’Arci di Capannoli, nei fondi privati in...