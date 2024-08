Se il padrone va in vacanza. Boom di rinunce di proprietà. Canile municipale sold out

di Ilaria Vallerini

PISA

Più che l’estate degli abbandoni è l’estate delle rinunce. "Un fenomeno – spiega il dirigente coordinatore guardie zoofile Nogra di Pisa, Michele Mennucci – che si è diffuso in città e in provincia dopo la pandemia. Le famiglie, infatti, cercano di disfarsi degli animali adottati durante il periodo Covid rinunciando all’adozione. Un’alta percentuale della popolazione del canile Soffio di Vento, che ha una capienza massima di 80 posti ed è attualmente al completo, proviene da rinunce da parte dei proprietari o da sequestri", aggiunge. Mentre per quanto riguarda gli abbandoni "non fanno parte del Dna del nostro territorio, dove – assicura – c’è un’attenta vigilanza e il fenomeno è molto contenuto". Un’altra minaccia da cui proteggere gli animali in estate sono le alte temperature.

"In questo periodo – sottolinea Mennucci – è importante proteggere gli animali dal caldo. Esporli ad alte temperature, soprattutto se associate ad un alto tasso di umidità, può essere molto pericoloso per i nostri amici a quattro zampe. Gli animali domestici, così come l’uomo, possono essere colpiti da un colpo di sole, che può mettere seriamente in pericolo la loro vita". Mennucci consiglia di: "abbassare le tapparelle e chiudere le tende in casa nelle ore più calde, evitando di confinare l’animale in una stanza chiusa. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca. Non portare il cane a passeggio nelle ore più calde, poiché rischia ustioni ai polpastrelli. Non lasciarlo mai solo in auto: non è sufficiente abbassare i finestrini e neanche parcheggiare all’ombra, perché l’abitacolo si riscalda rapidamente". Le stesse istituzioni si appellano alla cittadinanza in modo da tutelare la salute degli animali. "Condanniamo fermamente ogni atto di crudeltà contro gli animali, come maltrattamenti, abbandono e ogni forma di violenza fisica e psicologica perpetrata nei loro confronti", dice la vicesindaco di Vicopisano, Fabiola Franchi. "Abbiamo accolto con grande favore l’atto con cui la Regione Toscana, rinnovando il proprio regolamento poco dopo il nostro, ha assolutamente vietato di tenere i cani a catena con mezzi di contenimento similari. Una barbarie che abbiamo sempre contrastato in ogni modo e continueremo a farlo nel caso qualcuno, specialmente con il caldo e nel periodo di rischio incendi, non applichi la legge e continui con questi gesti disumani".